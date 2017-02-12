10 февраля в Москве российский вице-премьер России Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко в очередной раз обсудили спорный вопрос стоимости поставок российского газа в Беларусь и долга за него со стороны Минска. Однако к каким-нибудь конкретным результатам переговоры не привели.

Как рассказал 11 февраля министр энергетики России Александр Новак, переговоры продолжаются, процесс еще идет, «рассматриваются разные расчеты, цифры, варианты», передает ТАСС .

По словам российского министра, в целом рассматривается система взаимоотношений на долгосрочную перспективу. «При безусловном понимании того, что долги за прошлый год должны быть погашены», - сказал он.

Отметим, что тема оплаты долга за российский газ и его стоимости для Беларуси обсуждается с 2016 года. При этом, по заявлению российской стороны, задолженность Беларуси за газ уже достигла до 550 млн долларов.

В ходе «Большого разговора с президентом» 3 февраля Александр Лукашенко, говоря о том, что стороны не смогли согласовать вопросы по нефти и газу , озвучил позицию Беларуси по этому вопросу, отметив, что наша страна платит не по контрактной стоимости (132 доллара за тысячу кубометров), а по цене, которую считает справедливой – около 70 долларов за тысячу кубометров.

Отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЩ снизили выпуск нефтепродуктов, что больно ударило по зависимой от российской нефти экономике Беларуси.

Александр Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу , повторив свою просьбу уже в январе этого года , а в феврале 2017-го он же пригрозил России судом за сокращение поставок нефти.

Напомним, белорусская делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко прибыла в Москву и вела переговоры с 10 по 12 февраля.