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Россия продолжает настаивать на погашении долга Беларуси за газ
10 февраля в Москве российский вице-премьер России Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко в очередной раз обсудили спорный вопрос стоимости поставок российского газа в Беларусь и долга за него со стороны Минска. Однако к каким-нибудь конкретным результатам переговоры не привели.
Как рассказал 11 февраля министр энергетики России Александр Новак, переговоры продолжаются, процесс еще идет, «рассматриваются разные расчеты, цифры, варианты», передает
По словам российского министра, в целом рассматривается система взаимоотношений на долгосрочную перспективу. «При безусловном понимании того, что долги за прошлый год должны быть погашены», - сказал он.
Отметим, что тема оплаты долга за российский газ и его стоимости для Беларуси обсуждается с 2016 года. При этом, по заявлению российской стороны,
В ходе «Большого разговора с президентом» 3 февраля Александр Лукашенко, говоря о том, что стороны
Отношения Беларуси и России на почве нерешенных
Александр Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти
Напомним, белорусская делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко
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10 февраля в Москве российский вице-премьер России Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко в очередной раз обсудили спорный вопрос стоимости...
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