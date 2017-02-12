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Россия продолжает настаивать на погашении долга Беларуси за газ

13.02.2017 11:18 — Разное | БДГ  
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10 февраля в Москве российский вице-премьер России Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко в очередной раз обсудили спорный вопрос стоимости поставок российского газа в Беларусь и долга за него со стороны Минска. Однако к каким-нибудь конкретным результатам переговоры не привели.

Как рассказал 11 февраля министр энергетики России Александр Новак, переговоры продолжаются, процесс еще идет, «рассматриваются разные расчеты, цифры, варианты», передает ТАСС.

По словам российского министра, в целом рассматривается система взаимоотношений на долгосрочную перспективу. «При безусловном понимании того, что долги за прошлый год должны быть погашены», - сказал он.

Отметим, что тема оплаты долга за российский газ и его стоимости для Беларуси обсуждается с 2016 года. При этом, по заявлению российской стороны, задолженность Беларуси за газ уже достигла до 550 млн долларов.  

В ходе «Большого разговора с президентом» 3 февраля Александр Лукашенко, говоря о том, что стороны не смогли согласовать вопросы по нефти и газу, озвучил позицию Беларуси по этому вопросу, отметив, что наша страна платит не по контрактной стоимости (132 доллара за тысячу кубометров), а по цене, которую считает справедливой – около 70 долларов за тысячу кубометров.

Отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились. Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЩ снизили выпуск нефтепродуктов, что больно ударило по зависимой от российской нефти экономике Беларуси.

Александр Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу, повторив свою просьбу уже в январе этого года, а в феврале 2017-го он же пригрозил России судом за сокращение поставок нефти.

Напомним, белорусская делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко прибыла в Москву и вела переговоры с 10 по 12 февраля.

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Теги: Минск
 
 
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10 февраля в Москве российский вице-премьер России Аркадий Дворкович и его белорусский коллега Владимир Семашко в очередной раз обсудили спорный вопрос стоимости...

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