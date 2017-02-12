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Большинство «ложных» тунеядцев живет за границей

13.02.2017 11:21 — Разное | Ежедневник  
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Большинство «ложных» тунеядцев живет за границей

фото: zwezda.net

Основная масса граждан, которые получили извещения, но не являются плательщиками тунеядского сбора — это люди, которые находились за границей.

Об этом заявил начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько в эфире телеканала "Беларусь 1" .

 «Если человек больше чем полгода отсутствует в стране, он не платит. Это надо подтвердить», — сказал чиновник. Другое дело, что «около 80−90% из них проживают в России». «Поскольку у нас нет границы, мы не можем отследить этот момент по пересечению госграницы», — отметил Рассолько в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ. Поэтому им необходимы подтверждающие документы — справка от работодателя, например, или договор найма помещения.

При этом представитель МНС отметил, что гражданам «не надо лететь из Мексики в Беларусь, чтобы подтвердить, что он не является плательщиком сбора». По его словам, для этого есть возможность электронного сообщения в МНС. Оплатить же сбор можно также дистанционно.

 в настоящее время плательщиками сбора в соответствии с декретом президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» определены 470 тысяч человек. Уплатили его только 46 тысяч человек. Поступившая сумма — порядка 14 млн рублей.

 
 
 
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Основная масса граждан, которые получили извещения, но не являются плательщиками тунеядского сбора — это люди, которые находились за границей.

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