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Украина сделает двигатель для российско-китайского вертолета

13.02.2017 11:10 — Разное | Ежедневник  
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Украина сделает двигатель для российско-китайского вертолета

фото: РИА Новости

Украинская "Мотор Сич" может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL.

Правительство РФ одобрило межправительственное соглашение с Китаем о разработке тяжелого вертолета, говорится в распоряжении премьера Дмитрия Медведева, опубликованном в пятницу.

Переговоры о разработке вертолета близки к завершению, по их итогам стороны подпишут контракт, рассказали газете "Коммерсантъ" в холдинге "Вертолеты России".

Рамочное соглашение между "Вертолеты России" и китайской Avicopterо по проекту тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter (AHL) "Авикоптер" подписано в середине 2015 года по итогам встречи Владимира Путина с председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином. 

Организацией работ занимается китайская сторона, которая ведет разработку, испытания, сертификацию и серийное производство вертолета. РФ передаст технологии, создаст техническое предложение и разработает отдельные системы. Взлетная масса вертолета составит 38 тонн, он будет поднимать 10-15 тонн груза и развивать скорость до 300 км/ч. Дальность полета составит 630 км, а практический потолок — 5,7 тыс. м.

 Но проектирование и производство AHL долго осложнял выбор двигателя. Еще в мае 2015 года бывший глава "Вертолетов России" Александр Михеев говорил, что на машине может быть использован украинский двигатель Д-136 (аналогичный двигателю Ми-26).

Украинская "Мотор Сич" опровергала участие в проекте, но в пятницу в компании "Ъ" пояснили, что она работает напрямую с китайской Avicopter и уже заключила контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т. В "Вертолетах России" поддерживают правила игры, подчеркивая, что "решение по двигателю — за заказчиком, то есть за китайской стороной". 

 
 
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Украинская "Мотор Сич" может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL.

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