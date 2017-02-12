﻿﻿ В Барановичском районе лоб в лоб столкнулись Audi и Mazda: один из водителей серьезно пострадал. 21.by
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В Барановичском районе лоб в лоб столкнулись Audi и Mazda: один из водителей серьезно пострадал

13.02.2017 11:26 — Разное | Tut.by  
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12 февраля, около 12.50, на трассе Р4 Барановичи — Ляховичи лоб в лоб столкнулись Audi 80 и Mazda. Один из водителей серьезно пострадал. Об этом сообщили в ГАИ региона.


По предварительной информации, 40-летний житель агрогородка Подлесье ехал на Audi 80 в направлении Ляховичей. На 8 километре трассы Р4 во время обгона он врезался во встречную Mazda6 под управлением 31-летнего жителя поселка Озеречье.


В аварии серьезные травмы получил водитель Audi. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.


 
 
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Авария произошла 12 февраля, около 12.50, на трассе Р4 Барановичи - Ляховичи.

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