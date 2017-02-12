12 февраля, около 12.50, на трассе Р4 Барановичи — Ляховичи лоб в лоб столкнулись Audi 80 и Mazda. Один из водителей серьезно пострадал. Об этом сообщили в ГАИ региона.





По предварительной информации, 40-летний житель агрогородка Подлесье ехал на Audi 80 в направлении Ляховичей. На 8 километре трассы Р4 во время обгона он врезался во встречную Mazda6 под управлением 31-летнего жителя поселка Озеречье.





В аварии серьезные травмы получил водитель Audi. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.



