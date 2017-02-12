﻿﻿ С возвращением: Домрачева завоевала серебро в Хохфильцене. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

С возвращением: Домрачева завоевала серебро в Хохфильцене

13.02.2017 11:33 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Трехкратная олимпийская чемпионка, белоруска Дарья Домрачева заняла 12 февраля второе место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Это ее первая награда после возвращения в большой спорт после рождения дочери в октябре 2016 года.

Биатлонистка ушла на дистанцию протяженностью 10 километров 27-й, уступая лидеру чешке Габриэле Коукаловой почти полторы минуты. Но, великолепно пройдя всю дистанцию при идеальной стрельбе на четырех огневых рубежах, на финише она отстала от победительницы - немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер всего на 11,6 секунды. Коукалова пришла третьей, отстав от чемпионки на 16,6 сек.

Что касается других белорусских спортсменок, то Надежда Скардино с одним неточным выстрелом заняла 19-е место (+1 мин. 35,4 сек.), Ирина Кривко допустила 3 промаха и оказалась на 45-й позиции в итоговом протоколе (+3 мин. 05,6 сек.).

На пресс-конференции после гонки Дарья Домрачева отметила, что рассчитывала исправить ошибки, допущенные в спринте, а о медали не думала. «Очень счастлива, что отстрелялась без ошибок. В биатлоне очень сложно удачно и стрелять, и быстро бежать. Иногда я лучше бегу, иногда стреляю. Сегодня моя серебряная медаль - сочетание обоих этих компонентов», - цитирует спортсменку БелТА.

По ее словам, она часто слышала от журналистов призывы возвращаться. «Сегодня я это сделала», - подчеркнула Дарья Домрачева.

Напомним, что лучшая белорусская биатлонистка возобновила свое участие в соревнованиях всего через три месяца после рождения дочери. Правда, в первом своем выступлении в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) она заняла лишь 37-е место. Спортсменка пообещала от гонки к гонке буду «показывать лучший и лучший результат» и свое обещание сдержала.

Напомним, что дочь Дарьи Домрачевой и норвежского биатлониста Уле-Эйнера Бьорндалена появилась на свет в Минске 1 октября 2016 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трехкратная олимпийская чемпионка, белоруска Дарья Домрачева заняла 12 февраля второе место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичском районе лоб в лоб столкнулись Audi и Mazda: один из водителей серьезно пострадал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика