|
С возвращением: Домрачева завоевала серебро в Хохфильцене
Трехкратная олимпийская чемпионка, белоруска Дарья Домрачева заняла 12 февраля второе место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Это ее первая награда после возвращения в большой спорт после
Биатлонистка ушла на дистанцию протяженностью 10 километров 27-й, уступая лидеру чешке Габриэле Коукаловой почти полторы минуты. Но, великолепно пройдя всю дистанцию при идеальной стрельбе на четырех огневых рубежах, на финише она отстала от победительницы - немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер всего на 11,6 секунды. Коукалова пришла третьей, отстав от чемпионки на 16,6 сек.
Что касается других белорусских спортсменок, то Надежда Скардино с одним неточным выстрелом заняла 19-е место (+1 мин. 35,4 сек.), Ирина Кривко допустила 3 промаха и оказалась на 45-й позиции в итоговом протоколе (+3 мин. 05,6 сек.).
На пресс-конференции после гонки Дарья Домрачева отметила, что рассчитывала исправить ошибки, допущенные в спринте, а о медали не думала. «Очень счастлива, что отстрелялась без ошибок. В биатлоне очень сложно удачно и стрелять, и быстро бежать. Иногда я лучше бегу, иногда стреляю. Сегодня моя серебряная медаль - сочетание обоих этих компонентов», - цитирует спортсменку
По ее словам, она часто слышала от журналистов призывы возвращаться. «Сегодня я это сделала», - подчеркнула Дарья Домрачева.
Напомним, что лучшая белорусская биатлонистка возобновила свое участие в соревнованиях всего через три месяца после рождения дочери. Правда, в первом своем выступлении в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) она
Напомним, что дочь Дарьи Домрачевой и норвежского биатлониста Уле-Эйнера Бьорндалена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трехкратная олимпийская чемпионка, белоруска Дарья Домрачева заняла 12 февраля второе место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в австрийском...
|
Архив (Разное)
Комментарии