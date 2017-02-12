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Как Дальмайер помогала Домрачевой открывать шампанское на пьедестале ЧМ в Хохфильцене
Свежеиспеченная чемпионка мира в гонке преследования на ЧМ-2017 по биатлону в Хохфильцене немка Лаура Дальмайер проявила сноровку и на церемонии награждения, первой ловко откупорив бутылку с шампанским. А вот у двух других медалисток, Дарьи Домрачевой и Габриэлы Коукаловой, это не сразу получилось, и немка пришла им на выручку, чтобы можно было организовать праздничный фонтан из игристого вина.
Особенно долго не поддавалась пробка в бутылке Коукаловой. Не помог и подробный инструктаж со стороны немки. Дело пошло, лишь когда Дальмайер взяла бутылку в свои руки.
Напомним, что Дальмайер завоевала в гонке преследования золото. Домрачева, став серебряной медалисткой, впервые поднялась на пьедестал после возвращения из декретного отпуска — всего через 134 дня после рождения дочери Ксении. Чешка Коукалова стала бронзовым призером в пасьюте.
Фото: twitter.com/IBU_WC
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Свежеиспеченная чемпионка мира в гонке преследования на ЧМ-2017 по биатлону в Хохфильцене немка Лаура Дальмайер проявила сноровку и на церемонии награждения,...
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