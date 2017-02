Свежеиспеченная чемпионка мира в гонке преследования на ЧМ-2017 по биатлону в Хохфильцене немка Лаура Дальмайер проявила сноровку и на церемонии награждения, первой ловко откупорив бутылку с шампанским. А вот у двух других медалисток, Дарьи Домрачевой и Габриэлы Коукаловой, это не сразу получилось, и немка пришла им на выручку, чтобы можно было организовать праздничный фонтан из игристого вина.

Особенно долго не поддавалась пробка в бутылке Коукаловой. Не помог и подробный инструктаж со стороны немки. Дело пошло, лишь когда Дальмайер взяла бутылку в свои руки.