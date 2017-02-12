﻿ Как Дальмайер помогала Домрачевой открывать шампанское на пьедестале ЧМ в Хохфильцене. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Как Дальмайер помогала Домрачевой открывать шампанское на пьедестале ЧМ в Хохфильцене

13.02.2017 11:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Свежеиспеченная чемпионка мира в гонке преследования на ЧМ-2017 по биатлону в Хохфильцене немка Лаура Дальмайер проявила сноровку и на церемонии награждения, первой ловко откупорив бутылку с шампанским. А вот у двух других медалисток, Дарьи Домрачевой и Габриэлы Коукаловой, это не сразу получилось, и немка пришла им на выручку, чтобы можно было организовать праздничный фонтан из игристого вина.

Особенно долго не поддавалась пробка в бутылке Коукаловой. Не помог и подробный инструктаж со стороны немки. Дело пошло, лишь когда Дальмайер взяла бутылку в свои руки.

Напомним, что Дальмайер завоевала в гонке преследования золото. Домрачева, став серебряной медалисткой, впервые поднялась на пьедестал после возвращения из декретного отпуска — всего через 134 дня после рождения дочери Ксении. Чешка Коукалова стала бронзовым призером в пасьюте.

Фото: twitter.com/IBU_WC






Фото: Белорусская федерация биатлона


 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свежеиспеченная чемпионка мира в гонке преследования на ЧМ-2017 по биатлону в Хохфильцене немка Лаура Дальмайер проявила сноровку и на церемонии награждения,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Украина сделает двигатель для российско-китайского вертолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика