Свежеиспеченная чемпионка мира в гонке преследования на ЧМ-2017 по биатлону в Хохфильцене немка Лаура Дальмайер проявила сноровку и на церемонии награждения, первой ловко откупорив бутылку с шампанским. А вот у двух других медалисток, Дарьи Домрачевой и Габриэлы Коукаловой, это не сразу получилось, и немка пришла им на выручку, чтобы можно было организовать праздничный фонтан из игристого вина.

Особенно долго не поддавалась пробка в бутылке Коукаловой. Не помог и подробный инструктаж со стороны немки. Дело пошло, лишь когда Дальмайер взяла бутылку в свои руки.

Dahlmeier had to help Domracheva and Koukalova to open the champagne bottles #hochfilzen2017 pic.twitter.com/umJB9aZiBa — IBU World Champs (@IBU_WC) 12 февраля 2017 г.

Напомним, что Дальмайер завоевала в гонке преследования золото. Домрачева, став серебряной медалисткой, впервые поднялась на пьедестал после возвращения из декретного отпуска — всего через 134 дня после рождения дочери Ксении. Чешка Коукалова стала бронзовым призером в пасьюте.

Фото: twitter.com/IBU_WC

















Фото: Белорусская федерация биатлона







