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Шотландка пожаловалась на испорченную жизнь из-за выигрыша в лотерею

13.02.2017 11:53 — Разное | Tut.by  
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Жительница Эдинбурга (Шотландия), выигравшая в лотерею миллион фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона долларов), обвинила организаторов конкурса в том, что деньги испортили ей жизнь. Об этом пишет The Daily Mirror.


Фото: страница Jane Park в Facebook

Джейн Парк выиграла джекпот в 17 лет, когда впервые купила лотерейный билет. Спустя четыре года девушка пришла к выводу, что не должна была получать крупный выигрыш, не достигнув совершеннолетия.

Шотландка пожаловалась изданию, что ей наскучила одежда от известных дизайнеров и отдых на дорогих курортах. «Иногда мне кажется, что выигрыш в лотерею разрушил мою жизнь», — сказала она.

По словам Парк, крупная сумма послужила для нее причиной серьезного стресса. «Мне кажется, человек должен иметь возможность выиграть в лотерею после достижения 18 лет», — говорит она. Организаторы розыгрыша предлагали девушке финансовую консультацию, но шотландка предпочла ей советы членов семьи.

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Джейн Парк выиграла джекпот в 17 лет, когда впервые купила лотерейный билет.

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