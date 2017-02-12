11 февраля, около 09.00, на МКАД в Советском районе столицы инспектор ГАИ подал водителю Audi Q7, который нарушил скоростной режим, сигнал об остановке, однако тот требование проигнорировал и попытался скрыться. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.





— Водитель Audi продолжил движение по внешнему кольцу МКАД в сторону улицы Тимирязева. На неоднократные требования остановиться он не реагировал. Когда к преследованию присоединился экипаж ГАИ Центрального района, водитель съехал с МКАД — погоня продолжилась в Минском районе. В какой-то момент водитель Audi не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в сугроб, — сказали в ГАИ.





Водителем Audi оказался гражданин РФ. Мужчина не имел прав и по внешним признакам был пьян, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. На нарушителя составили четыре административных протокола.



