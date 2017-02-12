﻿ В Минске россиянин на Audi Q7, пытаясь уйти от погони ГАИ, вылетел в кювет. 21.by
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В Минске россиянин на Audi Q7, пытаясь уйти от погони ГАИ, вылетел в кювет

13.02.2017 12:07 — Разное | Tut.by  
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11 февраля, около 09.00, на МКАД в Советском районе столицы инспектор ГАИ подал водителю Audi Q7, который нарушил скоростной режим, сигнал об остановке, однако тот требование проигнорировал и попытался скрыться. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.


— Водитель Audi продолжил движение по внешнему кольцу МКАД в сторону улицы Тимирязева. На неоднократные требования остановиться он не реагировал. Когда к преследованию присоединился экипаж ГАИ Центрального района, водитель съехал с МКАД — погоня продолжилась в Минском районе. В какой-то момент водитель Audi не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в сугроб, — сказали в ГАИ.


Водителем Audi оказался гражданин РФ. Мужчина не имел прав и по внешним признакам был пьян, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. На нарушителя составили четыре административных протокола.


 
 
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Водитель Audi, превысив скорость на МКАД, не остановился по требованию инспектора.

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