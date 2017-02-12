"С меня довольно — ухожу в монастырь". Такие слова нередко можно услышать от людей, уставших от городской суеты или разочаровавшихся в любви. Кто-то говорит это в шутку, кто-то всерьез. Однако те и другие вряд ли осознают, что такое монастырь и для чего он нужен. Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева проверила это на личном опыте, побывав в Женском монастыре в честь Святых Жен Мироносиц в Бобруйске.

Много званых, но мало избранных

Находится монастырь в тихом и спокойном месте. От центра города сюда идти пешком минут 20. Располагается прямо на территории Бобруйской крепости. Под кельи отданы бывшие военные части. Здания построены в 1820-1830 годах и являются памятниками архитектуры. При ремонте удалось сохранить их исторический внешний вид.



© Sputnik/ Егор Литвин Монашеские кельи располагаются в зданиях бывших военных частей Бобруйской крепости

Монастырь немноголюден. Средний возраст находящихся здесь женщин, или, как их принято называть, сестер, — от 54 до 73 лет. В процессе общения с ними узнаем, что сюда обращаются не только те, кто воспитывался в религиозной семье. Приходят и люди с непростыми судьбами.

"Сюда их ведет Бог. Делает это для их спасения. Мы принимаем всех пожить, посмотреть, смогут ли здесь остаться. Монашеская жизнь не для всех. Некоторые не выдерживают и уходят. Много званых, но мало избранных. Этот путь не для каждого", — говорят сестры.



© Sputnik/ Егор Литвин В Женском монастыре в честь Святых Жен Мироносиц в Бобруйске

По словам собеседниц, за последние полгода сюда приходили четыре бобруйчанки. К сожалению, им не хватило терпения и выдержки, чтобы остаться здесь.

Преддверие рая

Сразу монахинями не становятся. Прежде нужно пройти долгий путь. Поступившая в монастырь сперва становится трудницей и в любой момент может уйти отсюда, что не будет считаться грехом. Если этого не произошло, ее одевают в послушницы. То есть шьют для нее монашескую форму. Сестра должна убирать за собой, читать молитвы, выполнять послушания, но самое главное — заниматься спасением своей души.

Настоятельница монастыря, игуменья Раиса, отмечает: монастырь считается преддверием рая, где человек должен очистить душу. Любая женщина приходит сюда из мира, где жила по другим правилам. А отойти от них крайне сложно.

"Не всем легко дается отказ от своеволия. Ведь в монастыре во всем нужно слушаться настоятельницу. Также идет внутренняя борьба: человек борется с соблазнами", — говорит собеседница Sputnik.

В статусе послушницы можно пробыть и три года, и десять лет. Все зависит от того, насколько изменилось состояние ее души. А это видно по поступкам, отмечает настоятельница.



© Sputnik/ Егор Литвин Монастырь считается преддверием рая, где человек должен очистить душу

"Для послушницы важно смирение, терпение, послушание и кротость", — поясняет она.

Следующий шаг — инокиня. Сестра принимает постриг, после чего у нее меняется монашеская форма, она читает больше молитв. В этом статусе может пробыть сколько угодно времени. Игуменья Раиса рассказывает об инокине, которой уже 70 лет, а постриг в монахини она до сих пор не приняла.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Осиротевшая обитель: где похоронят убитую настоятельницу Василиссу

Постриг в монахини происходит, когда сестра становится духовно готовой. Во время этого таинства она дает три обета: нестяжания, целомудрия и послушания. Правящий архиерей, который проводит чин пострига, дает монахине новое имя, о котором до этого момента она не знает. Волосы ей постригают крестообразно, как при таинстве крещения младенца. Монахиня складывает их в салфетку и хранит всю свою жизнь. А когда умирает, ее хоронят вместе с ней. Также в руки покойной кладут постригальный крест и свечу, которые держала при постриге.

"Сестры, прошедшие все искушения в монастыре, испытав духовную брань, принимают монашеский постриг — малый ангельский образ. Принимая постриг, становятся невестами Христовыми", — отмечают в монастыре.

Беседа с Богом

В монастыре принят четкий распорядок дня. В 6:00 в храме начинается чтение монашеского правила, затем следует Божественная Литургия, на которой присутствуют также паломники и горожане. После — трапеза. Готовят еду повар и дежурные сестры. Питаются в монастыре достаточно скромно. В непостные дни употребляют рыбные и молочные продукты, яйца, растительную пищу.



© Sputnik/ Егор Литвин Внутреннее убранство келий скромное, но уютное

После трапезы служатся молебны, акафисты, панихиды. Затем наступает время для послушаний. Сестры занимаются рукоделием, в летнее время работают на огороде, в теплицах и цветнике. Делают заготовки на зиму. Также помогают в швейной мастерской. Здесь шьют монашеские одежды и все, что нужно для убранства храмов и обустройства келий. Форма у послушницы, инокини, монахини и схимонахини разная. Но у всех она черного цвета. Как поясняют сестры, это одежда покаяния, которая символизирует их умирание для мира.

В 17:00 начинается вечернее богослужение, которое длится до 20:00. После чего сестры ужинают, и начинается чтение вечернего правила. Перед сном снова молитва. Отбой в 22:00.

В монастыре есть телевизор. Иногда сестры просматривают духовные программы по православному каналу "Союз".



© Sputnik/ Егор Литвин Одежду для сестер шьет мирская женщина Нина

У каждой сестры — отдельная келья. Интерьер здесь достаточно скромный. Из мебели стоят кровать, шкаф, стол и стул. Есть иконостас. Вход в келью разрешен только по благословению настоятельницы. Считается, что это личное пространство сестры, в котором она ведет молитвенную беседу с Богом.

По зову сердца

В монастырь приходят люди с разными судьбами. Инокиня Наталья рассказывает, что всю жизнь была достаточно религиозным человеком. Почти 20 лет несла послушание на клиросе в храме. С годами желание уединиться и служить Господу росло. Когда двое сыновей Натальи стали взрослыми, она приняла решение уйти в монастырь.

"При постриге в иночество я просила Матерь Божию взять моих сыновей под покров. Верю в то, что она управит их жизнь во благо", — говорит собеседница.

Инокиня отмечает: находясь в монастыре, человек вымаливает и спасает весь свой род — родственников живых и ушедших в мир иной.

"Если человек спасает в монастыре свою душу, то души его родных тоже спасаются", — добавляет она.

У инокини Инны в миру остался сын. Собеседница рассказывает:

"Всю жизнь проработала на стройке. В церковь ходила, как и все. Когда мне было 52 года, решила уйти в монастырь. Сыну к тому моменту было 33 года. Можно было о нем не беспокоиться. Таков был зов моего сердца".

Затянувшаяся стройка

Между тем, монахиням приходится не только заботиться о своих душах, но и решать бытовые вопросы. Пожалуй, самая большая проблема для монастыря сегодня — затянувшаяся стройка храмов.



© Sputnik/ Егор Литвин Уже два года монастырь не получает пожертвований, отчего не может достроить два своих храма

Один из них назван в честь Святого Благоверного князя Александра Невского с приделом в честь Святителя Николая. Уже три года здание стоит без крыши и окон.

"Скоро оно начнет разваливаться. Продолжить строительство храма не можем, потому что нет пожертвований. Последние два года наш расчетный счет пуст", — говорит игуменья Раиса.

Не достроен храм в честь первомученика и архидиакона Стефана с двумя купелями в честь великомученика и целителя Пантелеймона и архангела Рафаила. Планируется строительство третьего храма и четырех часовен.



© Sputnik/ Егор Литвин В монастырском храме хранится почти 150 частиц мощей святых

Монахини просят откликнуться всех неравнодушных и отмечают: монастырь уникален. В его домовом храме в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" хранятся около 150 частиц мощей. Они принадлежат Святому Апостолу Андрею Первозванному, Преподобной матроне Московской, Святому Благоверного князю Александру Невскому, Святителю Николаю и другим. Есть две иконы "Скоропослушница". Одна привезена из Дохиарской обители на Афоне, вторая написана в монастыре в честь Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме.

"Когда мощи святых доставляют в Беларусь, люди готовы выстоять в часовых очередях. А у нас они хранятся в свободном доступе. Мечтаем разместить их в своих новых храмах", — говорят собеседницы.