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Светлана Алексиевич рассказала, сколько денег потратила на налог с Нобелевской премии
Писательница Светлана Алексиевич рассказала, что заплатила подоходный налог за Нобелевскую премию, которую
— Нигде в мире так не делают. Не облагают налогом Нобелевскую премию. Я заплатила 197 тысяч евро, — рассказала Светлана Алексиевич на Минской книжной выставке.
Призовые за престижную премию составили 8 миллионов шведских крон (почти 970 тысяч долларов). Размер Нобелевской премии в долларовом эквиваленте из-за девальвации шведской кроны уменьшился, поэтому в 2015 году лауреаты впервые за 15 лет получили меньше миллиона долларов.
Напомним, в Беларуси нобелевские лауреаты
По закону Светлане Алексиевич нужно было подать налоговую декларацию до 1 марта прошлого года, а уплатить сбор — до 15 мая.
— Существует ряд льгот и вычетов: стандартный вычет, имущественный вычет и другие. Кроме того, у писателя есть профессиональный вычет. В каждом конкретном случае налоговый орган исходит из положения плательщика, — уточняли в МНС сразу после премии.
Освободить Светлану Алексиевич от уплаты налога в казну мог президент. В статье 43 Налогового кодекса написано: «Льготы по налогам, сборам (пошлинам) плательщикам индивидуально предоставляются в виде, порядке и на условиях, определяемых Президентом Республики Беларусь. Предоставление индивидуальных налоговых льгот юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не допускается».
К слову, в России предусмотрено освобождение от налогов на Нобелевскую премию.
В одном из интервью Светлана Алексиевич
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"Нигде в мире так не делают. Не облагают налогом Нобелевскую премию", - заявила Светлана Алексиевич.
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