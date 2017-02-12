Писательница Светлана Алексиевич рассказала, что заплатила подоходный налог за Нобелевскую премию, которую получила в 2015 году. Размер сбора составил 197 тысяч евро, сообщает «Белсат».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Нигде в мире так не делают. Не облагают налогом Нобелевскую премию. Я заплатила 197 тысяч евро, — рассказала Светлана Алексиевич на Минской книжной выставке.

Призовые за престижную премию составили 8 миллионов шведских крон (почти 970 тысяч долларов). Размер Нобелевской премии в долларовом эквиваленте из-за девальвации шведской кроны уменьшился, поэтому в 2015 году лауреаты впервые за 15 лет получили меньше миллиона долларов.

Напомним, в Беларуси нобелевские лауреаты уплачивают налог по общему правилу — то есть 13% от полученных доходов. Правда, если они находились в стране больше 183 дней в год получения премии (были резидентами страны).

По закону Светлане Алексиевич нужно было подать налоговую декларацию до 1 марта прошлого года, а уплатить сбор — до 15 мая.

— Существует ряд льгот и вычетов: стандартный вычет, имущественный вычет и другие. Кроме того, у писателя есть профессиональный вычет. В каждом конкретном случае налоговый орган исходит из положения плательщика, — уточняли в МНС сразу после премии.

Освободить Светлану Алексиевич от уплаты налога в казну мог президент. В статье 43 Налогового кодекса написано: «Льготы по налогам, сборам (пошлинам) плательщикам индивидуально предоставляются в виде, порядке и на условиях, определяемых Президентом Республики Беларусь. Предоставление индивидуальных налоговых льгот юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не допускается».

К слову, в России предусмотрено освобождение от налогов на Нобелевскую премию.

В одном из интервью Светлана Алексиевич рассказывала , что за деньги, которые она получила за Нобелевскую премию, купила новую квартиру и дом в деревне.