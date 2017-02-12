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В Бресте продают бассейн-дельфинарий за одну базовую величину
Здание в Бресте на улице Заводской, где много лет был бассейн «Лазурный», повторно выставили на торги. В этот раз начальная цена составила одну базовую величину — 23 рубля.
Первый раз на аукцион бассейн и некогда дельфинарий
Кроме бассейна покупателю предоставляется право аренды земельного участка площадью 23 сотки на 10 лет. А за отдельную плату — 230 рублей — предлагают приобрести комплект оборудования: четыре бойлера, два водоочистительных котла, электронасосный агрегат, насос, регулятор температуры и бактерицидную установку.
По условиям продажи целевое назначение здания покупатель может менять по своему усмотрению: может оставить бассейн, проведя реконструкцию, может переоборудовать его под что-то другое, а может и вовсе снести и построить новое здание.
Торги состоятся 15 марта на электронной площадке «
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По условиям аукциона покупатель может снести здание или провести реконструкцию.
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