Известно, что легковой автомобиль протащило по полю около 200 метров. По предварительным данным, водитель ехал с превышением скорости и на летней резине. Был ли подросток пьян — выяснился по итогам экспертизы.

Подробности расследования на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Управления Следственного Комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

"Оршанским межрайонным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб мужчина и два человека пострадали. Это нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека", — уточнила Сахарова.

По данным следствия, 12 февраля 17-летний учащийся одного из лицеев Витебской области, житель деревни Яковлевичи Оршанского района, не имея водительских прав, управлял автомобилем, принадлежавшим родителям.

"На автодороге вблизи деревни Яковлевичи водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и ехавший в автомашине 20-летний односельчанин получили травмы. Еще один 23-летний пассажир от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия", — рассказала Сахарова.

По словам представителя УСК, водитель и второй пассажир доставлены в реанимацию, им оказывается помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили медицинскую и авто-техническую экспертизы. Экспертным путем еще предстоит установить, употребляли ли водители и пассажиры алкоголь или наркотические вещества.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий официального представителя Управления Следственного Комитета по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.