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4 тысячи нанимателей оштрафованы за задержку зарплат

13.02.2017 12:26 — Разное | Ежедневник  
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4 тысячи нанимателей оштрафованы за задержку зарплат

Инспекторы труда в прошлом году нашли 105 организаций, которые платили зарплату ниже минимального уровня.

В Беларуси в прошлом году за несоблюдение сроков выплаты заработной платы к административной ответственности привлечено 4184 нанимателя и 4027 должностных лиц, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, передает БЕЛТА.

В 2016 году просроченную задолженность по заработной плате допускали организации всех регионов. Как показал мониторинг, большинство организаций-должников (80%) - сельскохозяйственные.

Не рассчитывались вовремя с работниками также организации, подчиненные Минстройархитектуры, Минпрому, Минтрансу, Минсельхозпроду, Минобразования, Минторгу, концернам "Беллегпром" и "Беллесбумпром".

В основном должники по зарплате имели весьма низкую или отрицательную рентабельность. За 2016 год по срокам выплаты зарплаты проведено 2,9 тыс. проверок, в том числе по полученным письмам.

Проверка выявила 5,6 тыс. организации, допустивших нарушения сроков выплаты заработной платы.

Государственные инспекторы труда также выявили 105 организаций, выплативших заработную плату ниже минимально гарантированной. К административной ответственности привлечены 92 должностных лица нанимателя.

Обмен информацией о должниках налажен с Комитетом госконтроля, Министерством по налогам и сборам и другими ведомствами.

 
 
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Инспекторы труда в прошлом году нашли 105 организаций, которые платили зарплату ниже минимального уровня.

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