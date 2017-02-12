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4 тысячи нанимателей оштрафованы за задержку зарплат
13.02.2017 12:26 — Разное | Ежедневник
Инспекторы труда в прошлом году нашли 105 организаций, которые платили зарплату ниже минимального уровня.
В Беларуси в прошлом году за несоблюдение сроков выплаты заработной платы к административной ответственности привлечено 4184 нанимателя и 4027 должностных лиц, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, передает
В 2016 году просроченную задолженность по заработной плате допускали организации всех регионов. Как показал мониторинг, большинство организаций-должников (80%) - сельскохозяйственные.
Не рассчитывались вовремя с работниками также организации, подчиненные Минстройархитектуры, Минпрому, Минтрансу, Минсельхозпроду, Минобразования, Минторгу, концернам "Беллегпром" и "Беллесбумпром".
В основном должники по зарплате имели весьма низкую или отрицательную рентабельность. За 2016 год по срокам выплаты зарплаты проведено 2,9 тыс. проверок, в том числе по полученным письмам.
Проверка выявила 5,6 тыс. организации, допустивших нарушения сроков выплаты заработной платы.
Государственные инспекторы труда также выявили 105 организаций, выплативших заработную плату ниже минимально гарантированной. К административной ответственности привлечены 92 должностных лица нанимателя.
Обмен информацией о должниках налажен с Комитетом госконтроля, Министерством по налогам и сборам и другими ведомствами.
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Инспекторы труда в прошлом году нашли 105 организаций, которые платили зарплату ниже минимального уровня.
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