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Пьяный россиянин пытался скрыться от ГАИ в Минске
13.02.2017 12:38 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Пьяный гражданин России пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Минске, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель ГАИ Центрального района столицы Анастасия Редько.
Инцидент произошел ранним утром 11 февраля: мужчину на Audi Q7 пытались остановить сотрудники инспекции, еще когда он ехал в районе столичного микрорайона "Зеленый луг". Затем он по кольцевой автодороге приехал в Центральный район, где местные инспекторы его также попытались остановить за превышение скорости.
"Мужчина ехал по направлению к Минскому району, однако затем он не справился с управлением и въехал в сугроб за пределами дороги", — рассказала Редько.
Устроивший "гонки" с ГАИ водитель оказался россиянином 1991 года рождения. В отношении него составили четыре протокола — в том числе и за вождение в нетрезвом виде, так как по внешним признакам мужчина был пьян.
"От освидетельствования он (водитель — Sputnik) отказался", — заключила собеседница Sputnik.
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Молодой человек не справился с управлением своего внедорожника и в конце концов въехал в сугроб.
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