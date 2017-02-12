МИНСК, 13 фев — Sputnik. Пьяный гражданин России пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Минске, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель ГАИ Центрального района столицы Анастасия Редько.

Инцидент произошел ранним утром 11 февраля: мужчину на Audi Q7 пытались остановить сотрудники инспекции, еще когда он ехал в районе столичного микрорайона "Зеленый луг". Затем он по кольцевой автодороге приехал в Центральный район, где местные инспекторы его также попытались остановить за превышение скорости.

"Мужчина ехал по направлению к Минскому району, однако затем он не справился с управлением и въехал в сугроб за пределами дороги", — рассказала Редько.

Устроивший "гонки" с ГАИ водитель оказался россиянином 1991 года рождения. В отношении него составили четыре протокола — в том числе и за вождение в нетрезвом виде, так как по внешним признакам мужчина был пьян.

"От освидетельствования он (водитель — Sputnik) отказался", — заключила собеседница Sputnik.