Московский «Локомотив» не будет заключать контракт с защитником «Куинз Парк Рейнджерс» Стивеном Колкером. Клуб не устроило поведение игрока и его агента.



Стивен Колкер. Фото: Reuters

Переговоры между «Локомотивом» и Колкером прерваны, сообщает The Sun . Колкер уже прошел медкомиссию на сборе «Локомотива» в Марбелье, однако в последний момент «железнодорожники» отказались от покупки игрока.

Причиной стал пьяный дебош, устроенный Колкером после возвращения в Великобританию. Первоначально «Локомотив» планировал подписать контракт с Колкером и даже забронировал и ему, и его агенту билеты на рейс в Испанию, однако после того как футболист был оштрафован за дебош, отказался от соглашения.

«Локомотив» собирался взять игрока в аренду, а затем предложить Колкеру постоянный контракт на 3,5 года. Фотография игрока уже была опубликована в официальном твиттере клуба — запись анонсировала подписание контракта.

— Переговоры по Колкеру были прерваны, так как «Локомотив» счел, что игрок и его агент ведут себя неуважительно. Кроме того, игрок и его представители выдвинули непомерные требования. После этого «Локомотив» решил, что будет искать альтернативу в других клубах, — рассказал The Sun источник, близкий к ситуации. По сведениям The Sun, игрок хотел бы получать £100 тыс. в неделю.

Президент «Локомотива» Илья Геркус не подтвердил и не опроверг информацию о срыве переговоров.

— Пока не готов ничего комментировать, — сказал Геркус «Спорт-Экспрессу».

Колкер был арестован на одной из железнодорожных станций Лондона в ночь с 15 на 16 января. По сообщению полиции, футболист бросал различные предметы в людей и пытался ударить человека временным заградительным барьером. В начале февраля Колкер был признан виновным в суде и приговорен к штрафу.

Стивен Колкер начал свою карьеру в «Тоттенхэме» в 2009 году. Он играл в составе «Бристоля», «Суонси», «Кардиффа», «Саутгемптона» и «Ливерпуля». Колкер выступил за сборную Великобритании на Олимпиаде 2012 года, а также провел один матч за национальную сборную Англии.