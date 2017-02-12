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Домрачева: Немного учу норвежский, но выучу лучше вместе с моей малышкой
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева дала небольшое интервью на норвежском языке после гонки преследования на чемпионате мира, где она завоевала серебряную медаль.
– Как это было?
– Это было очень хорошо!
– Ты так здорово говоришь по-норвежски!
– Я учу немного, но, думаю, что выучу лучше вместе с моей малышкой, – сказала Домрачева в эфире NRK.
Летом прошлого года Домрачева вышла замуж за норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена, в октябре у пары родилась дочь Ксения.
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева дала небольшое интервью на норвежском языке после гонки преследования на чемпионате мира, где она завоевала серебряную...
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