﻿ Домрачева: Немного учу норвежский, но выучу лучше вместе с моей малышкой. 21.by
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Домрачева: Немного учу норвежский, но выучу лучше вместе с моей малышкой

13.02.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева дала небольшое интервью на норвежском языке после гонки преследования на чемпионате мира, где она завоевала серебряную медаль.

– Как это было?

– Это было очень хорошо!

– Ты так здорово говоришь по-норвежски!

– Я учу немного, но, думаю, что выучу лучше вместе с моей малышкой, – сказала Домрачева в эфире NRK.

 

Летом прошлого года Домрачева вышла замуж за норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена, в октябре у пары родилась дочь Ксения.

 
 
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева дала небольшое интервью на норвежском языке после гонки преследования на чемпионате мира, где она завоевала серебряную...

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