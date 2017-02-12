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Лукашенко пригласил к себе Иосифа Середича
Главный редактор газеты «Народная воля» встречается сегодня с Александром Лукашенко во Дворце независимости.
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«Тот блок вопросов, которые я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом. Именно переживание за то, что мы на сегодняшний день имеем, что мы можем иметь завтра и послезавтра, привело к вам», - сказал Иосиф Середич на встрече и поблагодарил президента за возможность провести беседу.
Напомним, что главный реактор «Народной воли» просил Александра Лукашенко о личной встрече во время
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Главный редактор газеты «Народная воля» встречается сегодня с Александром Лукашенко во Дворце независимости.
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