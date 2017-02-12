Главный редактор газеты «Народная воля» встречается сегодня с Александром Лукашенко во Дворце независимости.

Как сообщает БЕЛТА , президент выразил готовность обсудить во время встречи с главным редактором негосударственной газеты все актуальные вопросы и выразил надежду на «последующее объективное освещение итогов разговора».

«Тот блок вопросов, которые я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом. Именно переживание за то, что мы на сегодняшний день имеем, что мы можем иметь завтра и послезавтра, привело к вам», - сказал Иосиф Середич на встрече и поблагодарил президента за возможность провести беседу.