Победительница и финалисты V юбилейного сезона — Дарья Антонюк, Александр Панайотов, Кайрат Примбердиев и Сардор Миланов, а также полуфиналист Михаил Житков с группой Vougel выступят в Минске в рамках первого проекта концертного тура «Голос» . Мероприятие пройдет 6 апреля на сцене Prime Hall .





Шоу «Голос» — российская версия международного вокального проекта The Voice, представленного в 50-ти странах на всех континентах мира. Проект Первого канала считают уникальным музыкальным шоу, которое принципиально отличается от всех остальных вокальных конкурсов по поиску музыкальных талантов.

Уникальность вокального конкурса заключается в его необычном формате — участники для проекта отбираются исключительно по вокальным данным. При этом в «Голосе» нет определенных жанровых критериев, поэтому участники могут демонстрировать свои вокальные способности как в исполнении джаза или рока, так и в народных песнях и классическом вокале.

Состав финалистов этого сезона получился разноплановым — в нем оказался уже хорошо известный публике Александр Панайотов, серебряный призер шоу «Народный артист» и главный кандидат на участие в Евровидении от России в этом году. «У меня был достаточно долгий медиумный вакуум, я больше шести лет не появлялся на телеканалах, — говорит Панайотов — меня не раз приглашали участвовать в разных ток-шоу, но они все были далеки от музыки и вокала, поэтому я принципиально отказывался. А тут появился реальный шанс показать свои возможности, голос» — прокомментировал свое участие в проекте Александр.





Другим участником финала стал уроженец Бишкека Кайрат Примбердиев, представитель команды Димы Билана. Будучи электриком по образованию и работая в пекарне, он до сих пор не верит в осуществление своей мечты.





Команду Полины Гагариной представил вокалист из Ташкента Сардор Милано, тоже хорошо знакомый публике благодаря участию в других вокальных шоу на телевидении.





Победительница проекта Дарья Антонюк была единственной девушкой в финале. 21-летняя уроженка Красноярского края на сегодняшний день учится в Школе-студии МХАТ.





Специальным гостем на концерте станет Михаил Житов и его группа Vougel, которые присоединились к туру. Музыканты коллектива будут аккомпанировать не только своему фронтмену, но и всем вокалистам.

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Увидеть и услышать участников телепроекта «Голос» можно будет 6 апреля в Prime Halll. Концерт пройдет без использования фонограммы.

Телефон для справок +375 33 344 666 5. Билеты: 40 — 120 BYN. Купить билет