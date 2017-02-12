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Погранкомитет назвал причину очередей на границе с Литвой
13.02.2017 13:16 — Разное | Sputnik Беларусь
О причинах скопления большегрузов на границах с Литвой и Латвией ведущему радио Sputnik Беларусь Вячеславу Шарапову рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.
В минувшие выходные дни возросшие потоки фур наблюдались на выезд из Беларуси в направлении Литвы и Латвии. В пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией пограничники оформили более 2,5 тысяч большегрузов.
Отсутствие ограничений по ввозу топлива делает популярным данное направление, несмотря на значительно большее расстояние в страны Западной Европы, пояснили в пресс-службе. В этих условиях сотрудниками пограничной службы организовано оперативное оформление водителей большегрузов.
В субботу, 11 февраля, в пунктах пропуска на литовском участке оформлено почти 940 автомобилей, на латвийском — почти 260, всего на данном направлении — 1197 фур.
В воскресенье, 12 февраля, в пунктах пропуска на литовском участке оформлено 845 грузовиков, на латвийском — почти 390, всего на данном направлении — 1234 большегруза.
В целом за выходные на участке границы со странами Балтии пограничниками оформлен 2431 автопоезд.
Информацию пресс-службы Государственного пограничного комитета Беларуси об очередях большегрузов на границах с Литвой и Латвией слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Днем в понедельник на белорусско-литовской границе сохраняются очереди из грузовиков, в пункте пропуска «Каменный Лог» на выезд стоит порядка 400 фур.
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