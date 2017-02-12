Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален рассказал о том, как готовился к чемпионату мира в австрийском Хохфильцене, где уже успел выиграть медаль .



Уле-Эйнар Бьорндален. Фото: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

— Я всегда делаю то, что считаю правильным для достижения идеальной формы. В этот раз по плану было прибыть в Хохфильцен рано. Для меня это было важно. Мы получили разрешение на пользование трассой, и мне были обеспечены двухчасовые тренировки. Все было устроено хорошо. Мне повезло, я потренировался как следует. Я получил возможность подготовиться так, как хотел.

Честно говоря, я не люблю выходные дни. Так долго ждать следующей гонки, но, как старику, мне, конечно, нужно время для отдыха, — приводит слова Бьорндалена NRK .

43-летний Уле-Эйнар Бьорндален не уезжает без медалей с главных стартов (чемпионатов мира и Олимпиад) с 1997 года. Свою первую медаль чемпионатов мира в карьере Бьорндален выиграл 20 лет назад (также бронза в гонке преследования).

Всего у норвежца 45 медалей чемпионатов мира в карьере (20−14−11) и 13 медалей Олимпиад (8−4−1).