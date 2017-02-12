УСК по Минской области предъявило обвинение владельцу автомобиля, который допустил к управлению водителя без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.



Фото: Следственный комитет

По данным следствия, 7 августа 2016 года, около 17.00, в садоводческом товариществе Дзержинского района двое жителей Минска после совместного распития спиртного решили прокатиться на машине. Владелец автомобиля, мужчина 1964 года рождения, занявший место пассажира на переднем сиденье, разрешил женщине проехать на машине. 53-летняя минчанка, не имея прав и даже минимального опыта вождения, двигаясь с высокой скоростью, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на придорожное дерево. В результате ДТП водитель и пассажир Citroen Xsara Picasso получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Результаты экспертизы показали, что содержание этилового спирта в крови женщины составило 1,56 промилле, мужчины — 2,07 промилле.

— Действия женщины были квалифицированы следствием как нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Приговором суда Дзержинского района она была признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлениями транспортными средствами, на 5 лет, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В ходе расследования также установили, что владелец автомобиля был осведомлен о том, что женщина не имеет водительского удостоверения и навыков вождения. Ему было известно и о запрете передачи управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Однако, несмотря на это, он предоставил автомобиль в ее распоряжение.

— На основании собранных следствием по уголовному делу доказательств владельцу Citroen предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 (Допуск к управлению транспортным средством лица, заведомо не имеющего права управления транспортным средством и заведомо находящегося в состоянии алкогольного опьянения, совершенный лицом, ответственным за эксплуатацию транспортного средства, что повлекло по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь, — сказали в СК.