



Можно успешно управлять крупной компанией, можно руководить многотысячной аудиторией. Но быть у руля самой большой машины в мире – БелАЗа – вот это настоящее испытание.

Пройти его решились топ-менеджеры МТБанка и известный бизнес-тренер Радислав Гандапас. Организатором выступила компания «Ключевые события».

– Мы готовились к приезду Радислава Гандапаса на нашу традиционную церемонию «Клиент года», и неожиданно поступило приглашение от холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» прокатиться на этих легендарных машинах. И мы подумали – почему бы и нет, тем более чем, как не могучим БелАЗом, можно удивить повидавшего многое знаменитого российского спикера в Беларуси? Когда приезжающие в нашу страну гости воочию видят, какие суперсовременные машины здесь производятся, это лучше многих слов говорит о технологическом уровне и бизнес-потенциале Беларуси. Естественно и мы сами получили массу незабываемых впечатлений, а также свидетельство водителя БелАЗа, – делится впечатлениями Председатель Правления МТБанка Андрей Жишкевич.

– Это было круто! Честно – такое нельзя описать словами. Эти гигантские машины вызывают трепет когда просто находишься с ними рядом, а когда «садишься за руль» – эмоции зашкаливают», – вспоминает свое неожиданное приключение Радислав Гандапас.

Таким образом, даже если в своей сфере вы – профессионал, вокруг есть масса вещей, которые позволят вам получить новый опыт. Учиться можно когда-угодно, где угодно и чему угодно. А МТБанк поддержит тягу к новым знаниям и уже совсем скоро даст старт новому сезону образовательного проекта для корпоративных клиентов «Бизнес в стиле FLEX».













