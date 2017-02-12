



Итогами встречи главный редактор «оппозиционной» газеты остался доволен.

При встрече президент и главный редактор обнялись.

Иосиф Середич поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться. «Тот блок вопросов, которые я попрошу обсудить, будет актуальным не столько для меня, сколько для белорусов в целом. Именно переживание за то, что мы на сегодняшний день имеем, что мы можем иметь завтра и послезавтра, привело к вам», — сказал он, передает БЕЛТА.

По итогам разговора Иосиф Середич заявил, что доволен встречей.

"На ней поднимались вопросы не личного значения, а общегосударственные, национальные. - Разговор был очень открытым и искренним. Я понял, что президент переживает за то, что происходит в Беларуси", - цитирует главу "Народнай волi" БЕЛТА .

"Не только я, но и читатели "Народнай волi" будут удовлетворены ответами Александра Григорьевича", - подытожил главный редактор газеты.

Александр Лукашенко пообещал Иосифу Середичу разговор с глазу на глаз во время «Большого разговора с президентом». Президент сказал, что готов общаться с журналистами, в первую очередь «Народной воли» и лично с Середичем, потому что они когда-то оба «никем были».

В то же время глава государства подчеркнул, что оппозиционные СМИ иногда «фальсифицируют факты». По его словам, у него «закипают жилы», когда он читает в «Народной воле» проблемные материалы, а потом по его поручению эти факты проверяются и оказываются недостоверными. «Ну зачем ты фальсифицируешь факты, ставишь каких-то вымышленных людей? В этой деревне и этом городе нет таких фамилий. У меня вот эта иногда претензия», — отметил Лукашенко.