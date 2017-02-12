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"Мяч должен для всех подпрыгивать одинаково". Nike поднял вопрос о равноправии

13.02.2017 13:41 — Разное | Tut.by  
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Компания Nike выпустила рекламный ролик «Equality», в котором призывает к равноправию всех людей — в спорте и за его пределами.

В черно-белом видео, озвученном актером Майклом Б. Джорданом, звучат лозунги: «Равноправие не должно иметь границ», «Одинаковые возможности для всех», «Мяч должен для всех подпрыгивать одинаково». Заканчивается реклама кадрами с баскетбольной площадки: «Если мы сможем быть равными здесь, мы будем равными везде».

Видео: Nike

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В рекламе Nike снялись баскетболист Леброн Джеймс, теннисистка Серена Уильямс, футболистка Меган Рапино, легкоатлетка Далайла Мухаммад и гимнастка Гэбби Дуглас. Ролик сняла режиссер Мелина Мацукас, один из авторов музыкального фильма Бейонсе «Lemonade».

 
 
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Компания Nike выпустила рекламный ролик "Equality", в котором призывает к равноправию всех людей - в спорте и за его пределами.

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