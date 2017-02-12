В четвертьфинале Мировой группы Кубка Федерации сборная Беларуси победила команду Нидерландов со счетом 4:1. Международные теннисные матчи в минувшие выходные впервые в истории принимала минская "Чижовка-Арена".

С победой белорусских теннисисток сразу после игры поздравил Александр Лукашенко, который поддерживал нашу команду на трибуне.

Пресс-секретарь Белорусской федерации тенниса Екатерина Лисица прокомментировала итоги исторического матча на радио Sputnik Беларусь.

"На теннисном корте в Чижовка-арене женская команда Республики Беларусь сотворила настоящую историю. Впервые за все время существования белорусского тенниса наша сборная девушек вышла в полуфинал, в четверку сильнейших команд мира самого престижного командного соревнования по теннису — Кубка Федерации, и в апреле в Минске встретятся со сборной Швейцарии", — сказала Лисица.

Уступившая нашей команде сборная Нидерландов стоит в рейтинге WTA значительно выше. То, что белоруски впервые в истории пробились в полуфинал Кубка Федерации, можно сравнить с успехом мужской команды в аналогичных состязаниях — Кубке Дэвиса — в 2004 году.

В субботу Александра Саснович выиграла свой матч у Михаэлы Крайчек, а 18-летняя Арина Соболенко, для которой матч был дебютным в национальной сборной, уступила Кики Бертенс 3:6, 7:6, 6:4.

В воскресенье уже Кики Бертенс уступила Александре Саснович —128-я ракетка планеты переиграла 24-й номер в двух сетах 6:4, 6:3. А 18-летняя Арина Соболенко справивилась с 27-летней Михаэлой Крайчек 7:6, 6:4.

Парный матч, который уже не мог лишить наших теннисисток полуфинала мировой группы, также остался за белорусской командой. Вера Лапко и Ольга Говорцова справились с Синди Бургер и Аранче Рус со счетом 6:4, 6:2.

За выход в финал наша команда сразится со Швейцарией, которая выиграла у Франции (3:1). Встреча пройдет в Минске 22-23 апреля.

В состав сборной Швейцарии входят: Белинда Бенчич (19 лет, 81 место в рейтинге WTA), Виктория Голубич (24 года, 63-я в рейтинге WTA), Тимеа Бачински (27 лет, 16-е место в рейтинге WTA), Мартина Хингис (36 лет, 8-е место в парном рейтинге).

Ранее главный тренер сборной Беларуси Эдуард Дубров сообщил, что появление в этой игре Виктории Азаренко маловероятно.

Комментарий пресс-секретаря Белорусской федерации тенниса Екатерины Лисицы о победе белорусских теннисисток в четвертьфинале Кубка Федерации слушайте на радио Sputnik Беларусь.