Крупные столичные универмаги 13 и 14 февраля устроят скидки ко Дню Святого Валентина. Кроме того, в городе расширят зоны торговли цветами. Об этом сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.



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В связи с праздником в понедельник и вторник в местах активных покупательских потоков организуют выездную торговлю цветами. Например, она развернется в фойе всех универмагов, в ТЦ «Столица» и на Комаровке.

Кроме того, в ближайшие два дня акции ко Дню влюбленных проведут и минские универмаги. Уже 13 февраля в ТД «На Немиге» для держателей дисконтных карт будет предоставлена скидка в 23% на все непродовольственные товары.

14 февраля в ЦУМе будет действовать дисконт 20% на сувенирную продукцию и мягкие игрушки. В ГУМе — скидка 25% на подарки и сувенирную продукцию, символизирующую праздник. В универмаге «Беларусь» — дисконт 20% на все непродовольственные товары. В «Кирмаше» — скидка 22% на все непродовольственные товары для обладателей дисконтной карты.