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В Беларуси в 2018 году введут регистрацию снегоболотоходов и мотовездеходов

13.02.2017 14:27 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси вводится с 1 января 2018 года обязательная регистрация снегоболотоходов и мотовездеходов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям отдела регистрационно-экзаменационной деятельности и технадзора управления ГАИ МВД Беларуси Андрея Шаранду.


«Вопросы определения порядка государственного учета мотовездеходов и допуска управления к ним были обсуждены в октябре 2016 года на внеочередном заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров. Особое внимание было уделено соответствию снегоболотоходов колесных малогабаритных ATV и мотовездеходов UTV техническим регламентам Таможенного союза. Принято решение о госрегистрации снегоболотоходов колесных малогабаритных ATV типа I категории G и S, а также типа II категории G и мотовездеходов UTV в инспекциях гостехнадзора с 1 января 2018 года», — отметил Андрей Шаранда.

(Будет дополнено.)

 
 
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Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела регистрационно-экзаменационной деятельности и технадзора управления ГАИ МВД Беларуси Андрей...

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