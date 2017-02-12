В Беларуси вводится с 1 января 2018 года обязательная регистрация снегоболотоходов и мотовездеходов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям отдела регистрационно-экзаменационной деятельности и технадзора управления ГАИ МВД Беларуси Андрея Шаранду.





«Вопросы определения порядка государственного учета мотовездеходов и допуска управления к ним были обсуждены в октябре 2016 года на внеочередном заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров. Особое внимание было уделено соответствию снегоболотоходов колесных малогабаритных ATV и мотовездеходов UTV техническим регламентам Таможенного союза. Принято решение о госрегистрации снегоболотоходов колесных малогабаритных ATV типа I категории G и S, а также типа II категории G и мотовездеходов UTV в инспекциях гостехнадзора с 1 января 2018 года», — отметил Андрей Шаранда.

(Будет дополнено.)