Военно-воздушные силы Франции начали подготовку хищных птиц для борьбы с беспилотниками. Фоторепортаж о тренировке опубликовало агентство Reuters.



Фото: Regis Duvignau / Reuters

Птиц начали тренировать ловить дроны после того, как несколько подозрительных аппаратов были замечены рядом с атомной электростанцией. У экспертов возникли опасения, что летательные аппараты могут переносить взрывчатку и создавать угрозу безопасности страны.

Беркутов для этой работы выбрали из-за мощных когтей, сила захвата которых в десять раз превышает человеческую. Подготовка происходит на военной базе Мон-де-Марсан, сейчас ловить беспилотники учат четырех птиц.

























































Чтобы беркуты хватали дроны, на них кладут лакомство — беспилотник начинает ассоциироваться у птиц с едой. Беркутов учат не только хватать дроны, но и замечать с расстояния в несколько тысяч метров.