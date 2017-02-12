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беркут атакует беспилотник

13.02.2017 14:21 — Разное | Tut.by  
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Военно-воздушные силы Франции начали подготовку хищных птиц для борьбы с беспилотниками. Фоторепортаж о тренировке опубликовало агентство Reuters.


Фото: Regis Duvignau / Reuters

Птиц начали тренировать ловить дроны после того, как несколько подозрительных аппаратов были замечены рядом с атомной электростанцией. У экспертов возникли опасения, что летательные аппараты могут переносить взрывчатку и создавать угрозу безопасности страны.

Беркутов для этой работы выбрали из-за мощных когтей, сила захвата которых в десять раз превышает человеческую. Подготовка происходит на военной базе Мон-де-Марсан, сейчас ловить беспилотники учат четырех птиц.




























 

Чтобы беркуты хватали дроны, на них кладут лакомство — беспилотник начинает ассоциироваться у птиц с едой. Беркутов учат не только хватать дроны, но и замечать с расстояния в несколько тысяч метров.

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Военно-воздушные силы Франции начали подготовку хищных птиц для борьбы с беспилотниками.

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