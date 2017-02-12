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Адресную помощь государство совмещает с борьбой с иждивенчеством
13.02.2017 14:03 — Разное | Ежедневник
Обратившиеся за социальной помощью должны выполнить составленный для них план действий по самостоятельному решению своих проблем.
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какие меры предпринимаются для того, чтобы социальная адресная помощь предоставлялась справедливо.
Так, для трудоспособных граждан ведомство составляет планы мероприятий по самостоятельному улучшению своего материального положения, передает
Если мероприятия плана выполнены не будут, то второй раз пособие получить не удастся. В прошлым году по этой причине в пособии было отказано 200 обратившимся.
За прошлый год комиссии разработали такие планы для более чем 2,3 тысяч человек в трудоспособном возрасте, которые обратились за социальным пособием и обеспечением питания детей первых двух лет жизни.
Всего за 2016 год адресную помощь получили 290 тыс. человек на сумму 72,4 млн рублей. По сравнению с 2015 годом численность получателей ГАСП увеличилась на 15,6%.
По сравнению с 2015 годом объем финансирования помощи увеличился на 30,5%. Основными получателями помощи являются многодетные и неполные семьи (70%).
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Обратившиеся за социальной помощью должны выполнить составленный для них план действий по самостоятельному решению своих проблем.
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