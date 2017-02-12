



Обратившиеся за социальной помощью должны выполнить составленный для них план действий по самостоятельному решению своих проблем.

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какие меры предпринимаются для того, чтобы социальная адресная помощь предоставлялась справедливо.

Так, для трудоспособных граждан ведомство составляет планы мероприятий по самостоятельному улучшению своего материального положения, передает БЕЛТА .

Если мероприятия плана выполнены не будут, то второй раз пособие получить не удастся. В прошлым году по этой причине в пособии было отказано 200 обратившимся.

За прошлый год комиссии разработали такие планы для более чем 2,3 тысяч человек в трудоспособном возрасте, которые обратились за социальным пособием и обеспечением питания детей первых двух лет жизни.

Всего за 2016 год адресную помощь получили 290 тыс. человек на сумму 72,4 млн рублей. По сравнению с 2015 годом численность получателей ГАСП увеличилась на 15,6%.

По сравнению с 2015 годом объем финансирования помощи увеличился на 30,5%. Основными получателями помощи являются многодетные и неполные семьи (70%).