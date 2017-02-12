Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 13 февраля, около 13.00, на пересечении улицы Нестерова и Охотской в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

По предварительной информации, авария произошла на нерегулируемом перекрестке (не работал светофор). Женщина на Toyota Prius ехала по улице Охотской и на перекрестке с улицей Нестерова не уступила дорогу маршрутному такси, которое двигалось по главной дороге. От удара маршрутка опрокинулась на бок.

По информации ГАИ, медицинская помощь потребовалась двум пассажирам маршрутки, они госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. В ГАИ отметили, что видимость на перекрестке хорошая, дорога почищена. Инспекторы в очередной раз призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными за рулем.