﻿ В Минске после столкновения с Toyota опрокинулась маршрутка c пассажирами, есть пострадавшие. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске после столкновения с Toyota опрокинулась маршрутка c пассажирами, есть пострадавшие

13.02.2017 14:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 13 февраля, около 13.00, на пересечении улицы Нестерова и Охотской в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

По предварительной информации, авария произошла на нерегулируемом перекрестке (не работал светофор). Женщина на Toyota Prius ехала по улице Охотской и на перекрестке с улицей Нестерова не уступила дорогу маршрутному такси, которое двигалось по главной дороге. От удара маршрутка опрокинулась на бок.

По информации ГАИ, медицинская помощь потребовалась двум пассажирам маршрутки, они госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. В ГАИ отметили, что видимость на перекрестке хорошая, дорога почищена. Инспекторы в очередной раз призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными за рулем.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 13 февраля, около 13.00, на перекрестке улиц Нестерова и Охотской.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
14-летний хоккеист погиб в Подольске после драки с партнерами по команде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика