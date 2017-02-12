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Гомеопаты ответили на меморандум РАН о лженаучности гомеопатии

13.02.2017 15:04 — Разное | Tut.by  
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Российский национальный совет по гомеопатии ответил на решение комиссии при Президиуме РАН, которая признала гомеопатию лженаукой. Обращение в Президиум РАН опубликовано на сайте совета, передает «Медуза».


Изображение: nebolet.com

Меморандум «О лженаучности гомеопатии» в совете назвали заказной «попыткой вернуть нас в эпоху всеобщих запрещений и всенародных осуждений». По мнению совета, он основан на не соответствующей действительности информации из зарубежных СМИ, которые связаны с «производителями неестественных для организма синтетических лекарств».

Авторы обращения утверждают, что «на основании научных исследований последних лет» можно предполагать, что «гомеопатический препарат — это есть совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологии потенцирования (ступенчатой динамизации), которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма». В результате «подобное взаимодействует с подобным», а болезнь устраняется.

По мнению совета, эту гипотезу надо подтвердить с привлечением специалистов по квантовой электродинамике, медиков и гомеопатов. Авторы также предложили создать при Президиуме РАН комиссию по гомеопатии.

«Меморандум, принятый в нарушение Положения о Комиссии, утвержденного постановлением Президиума РАН, является по сути заказным, в этом гомеопатическое сообщество не сомневается и настаивает на пересмотре Президиумом РАН необъективных выводов, противоречащих многолетней медицинской практике врачей, применяющих гомеопатию», — пишут представители совета.

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Меморандум "О лженаучности гомеопатии" в совете назвали заказной "попыткой вернуть нас в эпоху всеобщих запрещений и всенародных осуждений".

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