Инцидент произошел на трассе в штате Вайоминг: на припаркованный на обочине патрульный автомобиль рухнула фура, которую опрокинул сильный ветер. Происшествие попало на камеру видеорегистратора.

Сообщается, что в полицейской машине в момент ДТП никого не было. Водитель и пассажир большегруза отделались легкими травмами. По информации РИА "Новости ", порывы ветра в этом районе достигали скорости в 112 км/ч.