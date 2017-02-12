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на трассе в США фуру сдуло ветром, она раздавила полицейский автомобиль

13.02.2017 15:00 — Разное | Tut.by  
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Инцидент произошел на трассе в штате Вайоминг: на припаркованный на обочине патрульный автомобиль рухнула фура, которую опрокинул сильный ветер. Происшествие попало на камеру видеорегистратора.

Сообщается, что в полицейской машине в момент ДТП никого не было. Водитель и пассажир большегруза отделались легкими травмами. По информации РИА "Новости", порывы ветра в этом районе достигали скорости в 112 км/ч.

 
 
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Порывы ветра в момент аварии в этом районе достигали скорости в 112 км/ч.

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