14-летний хоккеист детско-юношеской команды «Витязь» из Подольска умер после драки со своими партнерами в раздевалке. Несмотря на все усилия тренера Вячеслава Курочкина, медика команды и приехавших врачей скорой помощи, спасти подростка не удалось — тело увезли в морг прямо с площадки.



Фото с сайта mk.ru

Как стало известно « МК », 14-летний Игорь (имена мальчиков изменены) занимался хоккеем с пяти лет. Карьеру начал в СКА и через некоторое время стал капитаном команды, потом переехал в Московский регион. Незадолго до инцидента тренер решил перетасовать составы звеньев. Двоих ребят из Орла он перевел в третью пятерку, Игоря в первую. По всей видимости, это и послужило причиной конфликта между подростками.

Орловчане играли в команде почти два года, а Игорь попал в команду только в этом сезоне. Отправленный в низшее звено 14-летний Андрей решил выяснить отношения с Игорем. Со своим земляком Мишей юный хоккеист подловил его в раздевалке. Завязалась драка. Михаил стал разнимать сцепившихся. Однако Игорь все равно оказался на полу и неожиданно потерял сознание. Ребята сильно испугались и позвали тренера, который оценил ситуацию и вызвал медиков. Спасти ребенка врачам не удалось.

По одной из версий очевидцев, погибший упал и ударился головой о скамейку, по другой — ему стало плохо после удара кулаком в живот. До этого Игорь без проблем проходил все медосмотры. Последний был за неделю до трагического случая.

Это уже не первый смертельный инцидент с молодыми воспитанниками Вячеслава Курочкина. В марте 2016 года в Москве во время тренировки 8-летний хоккеист погиб от попадания шайбы в не защищенную амуницией область шеи. Тогда правоохранители не усмотрели вины тренера в произошедшем.

Вячеслав Курочкин — тренер высшей категории (в качестве тренера он начал работать с 2004 года), является мастером спорта. Ранее он выступал за ряд команд — от ярославского «Торпедо» до «Молот-Прикамье», также играл в петербургском «СКА».

Директор СДЮСШОР «Витязь» (Подольск) Сергей Левашёв прокомментировал инцидент со смертью 14-летнего хоккеиста команды, которая, по сообщениям СМИ, наступила в результате драки с его партнерами. По его словам, в данном случае, пока не выяснены все обстоятельства, криминала искать не стоит.

— Идет следствие. Пока мы не знаем всех обстоятельств. Никаких заключений судебно-медицинской экспертизы пока нет. Криминала в данном случае никакого нет, — сказал Левашёв в беседе с корреспондентом « Чемпионата » Владиславом Уткиным.