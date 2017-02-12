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14-летний хоккеист погиб в Подольске после драки с партнерами по команде
14-летний хоккеист детско-юношеской команды «Витязь» из Подольска умер после драки со своими партнерами в раздевалке. Несмотря на все усилия тренера Вячеслава Курочкина, медика команды и приехавших врачей скорой помощи, спасти подростка не удалось — тело увезли в морг прямо с площадки.
Как стало известно «
Орловчане играли в команде почти два года, а Игорь попал в команду только в этом сезоне. Отправленный в низшее звено 14-летний Андрей решил выяснить отношения с Игорем. Со своим земляком Мишей юный хоккеист подловил его в раздевалке. Завязалась драка. Михаил стал разнимать сцепившихся. Однако Игорь все равно оказался на полу и неожиданно потерял сознание. Ребята сильно испугались и позвали тренера, который оценил ситуацию и вызвал медиков. Спасти ребенка врачам не удалось.
По одной из версий очевидцев, погибший упал и ударился головой о скамейку, по другой — ему стало плохо после удара кулаком в живот. До этого Игорь без проблем проходил все медосмотры. Последний был за неделю до трагического случая.
Это уже не первый смертельный инцидент с молодыми воспитанниками Вячеслава Курочкина. В марте 2016 года в Москве во время тренировки 8-летний хоккеист погиб от попадания шайбы в не защищенную амуницией область шеи. Тогда правоохранители не усмотрели вины тренера в произошедшем.
Вячеслав Курочкин — тренер высшей категории (в качестве тренера он начал работать с 2004 года), является мастером спорта. Ранее он выступал за ряд команд — от ярославского «Торпедо» до «Молот-Прикамье», также играл в петербургском «СКА».
Директор СДЮСШОР «Витязь» (Подольск) Сергей Левашёв прокомментировал инцидент со смертью 14-летнего хоккеиста команды, которая, по сообщениям СМИ, наступила в результате драки с его партнерами. По его словам, в данном случае, пока не выяснены все обстоятельства, криминала искать не стоит.
— Идет следствие. Пока мы не знаем всех обстоятельств. Никаких заключений судебно-медицинской экспертизы пока нет. Криминала в данном случае никакого нет, — сказал Левашёв в беседе с корреспондентом «
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14-летний хоккеист детско-юношеской команды "Витязь" из Подольска умер после драки со своими партнерами в раздевалке. Несмотря на все усилия тренера Вячеслава...
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