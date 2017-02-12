



Начался суд по делу 15-летнего гимназиста, нанесшего ножевые ранения учительнице. Подростку грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд проходит в закрытом режиме. На заседание пострадавшая пришла вместе с дочкой. От любых комментариев учительница русского языка и литературы Валентина Г. отказалась, пишет Тut.by .

Ее интересы защищает адвокат Анна Дакутько, которая участвовала в громком «Деле 17-ти» и сейчас участвует в процессе Ошмянской таможни

По версии следствия, мальчик нанес женщине 17 ножевых ударов. Учительницу увезли в реанимацию, ученика 9 класса — в СИЗО № 1 на Володарского. О случившемся известно со слов учительницы.

Ученика гимназии № 74 будут защищать несколько адвокатов. Одна из них — Людмила Палочкина, она была адвокатом директора «Беллегпромпроекта» Семена Иокши, которого осудили за взятку в 500 тысяч долларов, а потом оправдали. Кроме того, Палочкина была защитником бывшего военного судьи Юрия Тузова, осужденного за взятку. Судья — Валентина Зенькевич.

На суде родители подростка впервые увидят сына после случившегося 23 мая.

«Следователь не разрешил ни одного свидания», — рассказывали TUT.BY родители одноклассников.

«С этим учителем проблемы были не только у нашего сына, но и у остальных детей, - рассказала мама подростка. – Каждый год на родительском собрании поднимали эту тему, просили сменить учителя русского языка и литературы. Понимаете, наша беда в том, что мы интеллигентные люди, не можем кричать, выяснять отношения, мы ждали и терпели. Так доучились у этого учителя до 9 класса. Говорили с мужем сыну: «Потерпи еще 4 дня». Столько дней оставалось до конца учебного года… В 10 классе она не должна была вести у наших детей. Сын вздохнул с облегчением. А когда поползли слухи, что Валентина Владимировна возьмет один из 10-х классов, Д. планировал перевестись в другую параллель».

Пострадавшая учительница вернулась работать в гимназию № 74, в тот же кабинет, где на нее напали с ножом.

Ученика 9 класса обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 «Покушение на убийство». По законодательству, подростку грозит до 12 лет лишения свободы. С учетом того, что мальчик несовершеннолетний, суд будет проходить в закрытом режиме.