Александр Лукашенко начал беседу на белорусском языке и выразил готовность обсудить с Иосифом Середичем все актуальные вопросы, в том числе проблемного характера.

"Я думаю, тот блок вопросов, которые я прошу вас вместе со мной обсудить, он очень актуален не столько для меня, сколько для всех белорусов. Именно переживание за то, что мы на сегодняшний день имеемп, что мы можем иметь завтра и послезавтра, и привело к вам. Я думаю, мы в более детальных подробностях сможем обсудить тот или другой вопрос", — отметил Середич.

В свою очередь, Александр Лукашенко попросил редактора "Народной воли" объективно донести до читателей содержание разговора.

"Я остался доволен итогами встречи с президентом. Я понял, что президент переживает за то, что происходит в Беларуси", — сказал Середич по итогам разговора.



© Фото: пресс-служба президента Беларуси Середич остался удовлетворен ответами президента

По словам Середича, встреча прошла в открытой и искренней обстановке. Во время разговора поднимались вопросы не личного значения, а общегосударственные, национальные.

Подводя итоги встречи, главный редактор "Народной воли" рассказал, что обсудил с президентом ситуацию в политике и экономике, в том числе актуальные проблемные вопросы. Также Середич сообщил, что по словам президента, Беларусь и Россия решили газовый вопрос.

"Не только я, но и читатели "Народной воли" будут удовлетворены ответами Александра Григорьевича", — заметил редактор.

Середич просил главу государства о личной встрече во время "Большого разговора с президентом", который прошел в Минске 3 февраля.

Фрагмент беседы Александра Лукашенко с главным редактором газеты "Народная воля" Иосифом Середичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.