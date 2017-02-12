﻿ В Бресте на польско-белорусской границе задержали фуру, которая везла в Беларусь 308 кг гашиша. 21.by
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В Бресте на польско-белорусской границе задержали фуру, которая везла в Беларусь 308 кг гашиша

13.02.2017 14:42 — Разное | Tut.by  
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В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники таможни задержали большегрузный автомобиль, который перевозил 308 кг гашиша, сообщает Брестская таможня. Это одна из самых крупных партий наркотика, которую задержали сотрудники таможни.


Фото: Брестская таможня

Фура ехала из Польши в Беларусь. По документам в полуприцепе-рефрижераторе везли химические вещества. Большегруз вызвал подозрение и его «просветили» инспекционно-досмотровым комплексом. В результате в грузовом отсеке автомобиля обнаружили тайник. Добраться до него удалось только после демонтажа стенки полуприцепа с применением спецоборудования. В скрытой полости транспортного средства обнаружено около 350 брикетов наркотического средства — гашиша.

По факту перемещения наркотиков через белорусско-польскую границу Брестской таможней возбуждено уголовное дело по статье за незаконное перемещение через границу психотропных веществ в особо крупном размере (ч. 2 ст. 328−1 УК).

Как уточнили в Брестской таможне, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о заказчике и отправителе груза пока не сообщается.

Видео: Брестская таможня

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Это одна из самых крупных партий наркотика, которую задержали сотрудники таможни. Ранее, в декабре 2014 года, в вагоне грузового поезда, который ехал из Польши, обнаружили 330 кг гашиша. Виновными в незаконном перемещении психотропа суд Московского района признал двух жителей Бреста. Один из них — предприниматель, который для перемещения через границу наркотиков в 2014 году зарегистрировал фирму. Второй подсудимый — бывший сотрудник таможни. Оба осужденных получили крупные тюремные сроки. Предпринимателю назначили 16 лет колонии, бывшему таможеннику — 17.

 
Теги: Брест
 
 
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