|
В Бресте на польско-белорусской границе задержали фуру, которая везла в Беларусь 308 кг гашиша
В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники таможни задержали большегрузный автомобиль, который перевозил 308 кг гашиша, сообщает Брестская таможня. Это одна из самых крупных партий наркотика, которую задержали сотрудники таможни.
Фура ехала из Польши в Беларусь. По документам в полуприцепе-рефрижераторе везли химические вещества. Большегруз вызвал подозрение и его «просветили» инспекционно-досмотровым комплексом. В результате в грузовом отсеке автомобиля обнаружили тайник. Добраться до него удалось только после демонтажа стенки полуприцепа с применением спецоборудования. В скрытой полости транспортного средства обнаружено около 350 брикетов наркотического средства — гашиша.
По факту перемещения наркотиков через белорусско-польскую границу Брестской таможней возбуждено уголовное дело по статье за незаконное перемещение через границу психотропных веществ в особо крупном размере (ч. 2 ст. 328−1 УК).
Как уточнили в Брестской таможне, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о заказчике и отправителе груза пока не сообщается.
Видео:
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Это одна из самых крупных партий наркотика, которую задержали сотрудники таможни. Ранее, в декабре 2014 года, в вагоне грузового поезда, который ехал из Польши,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Котрабанду спрятали в тайнике большегруза.
|
Архив (Разное)
Комментарии