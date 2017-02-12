﻿ МАРТ: нарушения в госзакупках – не из-за коррупции, а по незнанию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МАРТ: нарушения в госзакупках – не из-за коррупции, а по незнанию

13.02.2017 15:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
МАРТ: нарушения в госзакупках – не из-за коррупции, а по незнанию

Новые поправки в закон лишат госзаказчиков возможности менять прописанные в договоре условия, подгоняя под конкретного клиента.

В первом чтении Палата представителей приняла поправки в закон "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", передает БЕЛТА.

Большинство нарушений при совершении процедур госзакупок в стране не являются проявлением коррупции, а допускаются из-за низкой квалификации специалистов, считает Павел Жуковский, начальник главного управления госзакупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

 "Таких специалистов учебные заведения Беларуси, увы, не готовят, - отметил Павел Жуковский. - А поправки в закон о госзакупках как раз предусматривают обязательное прохождение для членов комиссий курсов повышения квалификации".

За неправомерное решение любой из членов комиссии может получить штраф.

Сам процесс госзакупки целиком уйдет в интернет - от размещения в открытом доступе годового плана до вопросов, связанных с заключением договора и его исполнением. Это позволит предотвратить ситуации, когда заказчик меняет прописанные в договоре условия, подгоняя под конкретного клиента.

"В этом есть коррупционный риск. Когда закон вступит в силу, вносить изменения в договор будет запрещено. Это минимизирует вмешательство сторон и гарантирует неизменность заявленных в сделке условий", - рассказал Павел Жуковский.

Он отметил, что любые жалобы будут размещаться заявителями на официальном сайте по госзакупкам в соответствующем реестре. А недобросовестных поставщиков будут отстранять от участия на два года.

Главным образом поправки в закон о госзакупках затронут одну из самых болезненных сфер - строительную, и помогут вывести на чистую воду нечистых на руку подрядчиков. "Дело в том, что именно в строительстве при формировании цены допускается ее существенное занижение. Проще говоря, изначально в смету закладывается нулевая прибыль, небольшая зарплата, минимальная стоимость сырья и материалов. Компания тендер, конечно, выигрывает, а потом начинаются проблемы - денег ни на что не хватает", - пояснил собеседник.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые поправки в закон лишат госзаказчиков возможности менять прописанные в договоре условия, подгоняя под конкретного клиента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Середич у Лукашенко: поговорили конструктивно и объективно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика