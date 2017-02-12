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В Гродно прошли традиционные любительские автомобильные соревнования "Горячий снег"

13.02.2017 15:48 — Разное | Tut.by  
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В Гродно прошли традиционные любительские автомобильные соревнования «Горячий снег-2017». В состязаниях могли участвовать все желающие водители, у которых, конечно, есть права и автомобиль. Таких набралось 16 участников.


По словам организаторов, на площадке благодаря погодным условиям образовались ледяные торосы вперемешку с заснеженными участками и почти чистым от снега асфальтом. Все это создало определенные сложности для участников. Но тем интереснее были соревнования. Гонщикам-любителям надо было проехать по три круга на скорость.














Победила команда из водителя Павла Качанова и штурмана Виктора Ярмоленко. Их почти игрушечный SEAT Marbella с легкостью выдержал все испытания.


Эти любительские соревнования не проводили в Гродно уже два года: мешали погодные условия.

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В прошлые годы попросту не было снега. Сейчас же все сложилось удачно, а участники получили не только удовольствие, но отточили свои навыки в езде на скользкой дороге.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошли традиционные любительские автомобильные соревнования "Горячий снег-2017". В состязаниях могли участвовать все желающие водители, которых, конечно,...

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