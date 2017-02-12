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Александр Глеб проходит медосмотр в российском клубе

13.02.2017 16:14 — Разное | Tut.by  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб проходит медицинский осмотр в российских «Крыльях Советов» из Самары, сообщает официальный твиттер клуба.

Белорус прибыл в расположение команды, которая сейчас находится на тренировочном сборе в Турции.

По информации «Спорт-Экспресса», если соглашение будет подписано, то срок его действия будет до конца нынешнего чемпионата России.

Ранее Александр Глеб уже выступал в составе «Крыльев Советов» в 2012 году.

Нынче главным тренером «Крылышек» является белорусский специалист Вадим Скрипченко.

Прошлый год Глеб завершал в БАТЭ.

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб проходит медицинский осмотр в российских "Крыльях Советов".

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