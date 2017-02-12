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Александр Глеб проходит медосмотр в российском клубе
Белорусский полузащитник Александр Глеб проходит медицинский осмотр в российских «Крыльях Советов» из Самары, сообщает официальный
Белорус прибыл в расположение команды, которая сейчас находится на тренировочном сборе в Турции.
По информации «
Ранее Александр Глеб уже выступал в составе «Крыльев Советов» в 2012 году.
Нынче главным тренером «Крылышек» является белорусский специалист Вадим Скрипченко.
Прошлый год Глеб завершал в БАТЭ.
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Белорусский полузащитник Александр Глеб проходит медицинский осмотр в российских "Крыльях Советов".
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