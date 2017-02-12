Доллар впервые с января прошлого года стоит в Беларуси меньше Br1,9: на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 13-го февраля курс доллара составил 1,8891 Br/$. Это произошло на фоне укрепления российского рубля, который вырос у себя дома до максимума за 1,5 года, поднявшись к 58 Rr/$, а в Беларуси подорожал в рамках валютной корзины, вновь превзойдя отметку в Br3,25 за Rr100.

Что, однако, не является обновлением недавнего исторического максимума Rr-рубля в Беларуси (3,290 Br/Rr100), то есть, синхронного движения курса Br/Rr не получилось: достижение Rr-рублем 1,5-годичного максимума в России не нашло соответственного отражения в Беларуси. В связи с чем и ослабел доллар в рамках взаимных колебаний внутри валютной корзины Национального банка.

Подешевел в Беларуси и евро: как и доллар, до минимума с января 2016-го, вплотную приблизившись к 2 Br/€, а также 3-хвалютная корзина Национального банка. То есть можно говорить о полноценной ревальвации Br-рубля, которая идет на фоне перманентной нехватки иностранной валюты в стране и проблем с платежным балансом, выплатой внешнего долга и даже небольшого, относительно внешней и внутренней инвалютной задолженности страны, газового долга России.

И, как вывод, делается это, по-видимому, в целях осуществления плана «$500» - достижения $500-й зарплаты к концу 2017-го. Для чего требуется не только номинальный рост зарплат, но и стабильность (а еще лучше - укрепление) Br-рубля.

Валютная корзина

Мерилом курса Br-рубля в Беларуси и его динамики является стоимость 3-хвалютной корзины Национального банка из Rr-рубля, доллара и евро, которая нивелирует взаимные колебания этих наиболее главных для Беларуси иностранных валют.

Корзина дешевеет с середины января, и 13-го февраля опустилась в цене до 2-хмесячного минимума (Br0,2511), хотя ее стоимость, пока что, далека от минимальной последевальвационной, которая зафиксирована в начале ноября 2016-го.

Но в целом колебания ее стоимости происходят в узком диапазоне, что говорит об ориентировании именно на нее при определении курсовой динамики к иностранным валютам.

Rr-рубль

Наибольший удельный вес в валютной корзине Нацбанка - у российского Rr-рубля (50%), то есть его динамика в большей степени определяет движение белорусской валюты к остальным двум валютам корзины – доллару и евро.

После падения Rr-рубля до своего исторического минимума в начале 2016-го года вместе с достижением «дна» мировых цен на нефть, Rr-рубль в последующем, в основном, укреплялся, следуя за повышением нефтяных котировок, и в итоге к сегодняшнему дню (13 февраля 2017-го) вырос до максимума к доллару за 1,5 года (с июля 2015-го).

Выросла стоимость Rr-рубля и в Беларуси: с минимальных в 2016-м 2,502 Br/Rr100 до 3,244 Br/Rr100 в конце 2016-го, а 12 января – до исторически максимальных 3,290 Br/Rr100.

Но несмотря на то, что после 12 января Rr-рубль у себя дома еще больше укрепился, обновив 13-го февраля 1,5-годичный максимум в России, в Беларуси он не стал дороже, не обновил в этот день максимум к Br-рублю.

Доллар

После достижения долларом исторического максимума в Беларуси практически ровно год назад, 2,2069 Br/$ 10 февраля вследствие январско-февральской девальвации, Br-рубль затем резко укрепился, частично восстановив свою долларовую стоимость, а после этого был стабилен: доллар в Беларуси дорожал и дешевел в нешироком диапазоне.

С укреплением Rr-рубля к доллару в самой России в 2017-м году при не синхронной его курсовой динамике в Беларуси, а именно: что максимум Rr-рубля в России не стал максимумом в Беларуси, доллар в рамках валютной корзины Нацбанка в последнее время заметно подешевел к белорусскому рублю, выйдя за рамки привычных колебаний.

А 13 февраля 2017-го доллар упал ниже Br1,9, тем самым почти полностью «срезав» весь свой Br-девальвационный рост год назад, когда он подорожал с 1,8569 Br/$ в начале января 2016-го до указанных выше рекордных 2,2069 Br/$ в февраля того года.

Евро

Евро же сегодня вплотную приблизился к отметке 2,00 Br/€, с которых даже не начинал 2016-й год, до того как вырос в середине февраля того года до исторически максимальных 2,50 Br/€. То есть к этому моменту Br-рубль полностью, на 100% компенсировал свое январско-февральское 2016-го года ослабление к евро.

Сравнительная динамика

Доллар сейчас, после торгов на БВФБ 13 февраля 2017-го, стоит в Беларуси лишь на 1,73% дороже, чем в начале 2016-го, евро – дешевле на 0,93%, Rr-рубль – дороже на 27,5%, а валютная корзина - на 13,3%.

Другого объяснения зачем в стране, перманентно испытывающей валютный голод, имеющей явно недостаочный объем валютных резервов, имеющей проблемы с экспортом и не в состоянии оплатить $500 млн-й газовый долг, не скупаются излишки валюты от чистого его предложения, а допускается укрепление национальной валюты, кроме как стремлением «любой ценой» (с) выполнить высшее поручение о $500-й зарплате, чему это укрепление и способствует, не имеется.