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Снимок убийцы посла России названо "Фотографией года"

13.02.2017 16:17 — Разное | Ежедневник  
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Снимок убийцы посла России названо "Фотографией года"

Международный конкурс по фотожурналистике World Press Photo выиграл снимок, сделанный во время убийства посла России в Турции.

Посол был застрелен 19 декабря 2016 года на выставке в Анкаре. Убийца — сотрудник полиции Мевлют Алтынташ.

Бурхан Озбилиджи — 59-летний фотограф из Турции, штатный фотограф The Associated Press с 1996 года. По его словам, он случайно попал на выставку, где с речью выступал посол России Андрей Карлов. Когда посол начал свою речь, Бурхан Озбилиджи подошел поближе, чтобы сфотографировать его. В этот момент раздались выстрелы и началась паника. «Тело посла лежало на полу всего в нескольких метрах от меня. Я не видел крови; думаю, он мог быть ранен в спину. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что произошло: человек умер прямо передо мной; жизнь покинула [его] у меня на глазах.» — рассказал фотограф после произошедшего.

В 2017 году в конкурсе приняло участие 5034 фотографов из 125 стран мира, в том числе из Беларуси. World Press Photo — одна из самых престижных наград в области фотожурналистики. Фонд, который ее вручает основан в 1955 году. World Press Photo Foundation является независимой некоммерческой организацией, базируется в Амстердаме и обучает визуальных журналистов во всем мире.

Снимок убийцы посла России названо "Фотографией года"

 
 
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Международный конкурс по фотожурналистике World Press Photo выиграл снимок, сделанный во время убийства посла России в Турции.

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