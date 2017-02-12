К тому, что плотина начала разрушаться, привели сильные дожди, вызвавшие эрозию основного, а затем и вспомогательного водосброса. Чтобы предотвратить трагедию, специалисты начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилль, в который хлынет вода из плотины при ее разрушении.



© AP/ Gerald Herbert Торнадо прокатились по Луизиане: в штате объявлен режим ЧП

Объем воды в озере составляет примерно в 4,5 миллиарда кубометров.

Власти американского штата Калифорния объявили немедленную эвакуацию около 190 тысяч жителей городов, расположенных в опасном районе, губернатор Джерри Браун объявил режим ЧП.

В свою очередь о готовности оказать помощь США в связи с ЧП с плотиной заявила Россия. Как передает РИА Новости, представитель "Центра развития водохозяйственного комплекса" Минприроды России Илья Разбаш заявил о том, что схожие консультации специалисты из РФ оказывают в рамках сотрудничества со странами Африки и юго-восточной Азии.

Оровилльская плотина была построена в 1968 году и находится на реке Фитер. После завершения строительства плотина стала самой высокой в США (230 метров), отобрав первенство у "Дамбы Гувера" (221 метр).