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Опубликованы кадры разрушающейся Оровилльской плотины в Калифорнии

13.02.2017 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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К тому, что плотина начала разрушаться, привели сильные дожди, вызвавшие эрозию основного, а затем и вспомогательного водосброса. Чтобы предотвратить трагедию, специалисты начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилль, в который хлынет вода из плотины при ее разрушении.

Опубликованы кадры разрушающейся Оровилльской плотины в Калифорнии
© AP/ Gerald Herbert
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Объем воды в озере составляет примерно в 4,5 миллиарда кубометров.

Власти американского штата Калифорния объявили немедленную эвакуацию около 190 тысяч жителей городов, расположенных в опасном районе, губернатор Джерри Браун объявил режим ЧП.

В свою очередь о готовности оказать помощь США в связи с ЧП с плотиной заявила Россия. Как передает РИА Новости, представитель "Центра развития водохозяйственного комплекса" Минприроды России Илья Разбаш заявил о том, что схожие консультации специалисты из РФ оказывают в рамках сотрудничества со странами Африки и юго-восточной Азии.

Оровилльская плотина была построена в 1968 году и находится на реке Фитер. После завершения строительства плотина стала самой высокой в США (230 метров), отобрав первенство у "Дамбы Гувера" (221 метр).

 
 
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Самая высокая плотина в США, которая построена на озере Оровилль в штате Калифорния, находится на грани разрушения. Смотрите на видео, что происходит возле...

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