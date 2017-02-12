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Опубликованы кадры разрушающейся Оровилльской плотины в Калифорнии
13.02.2017 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь
К тому, что плотина начала разрушаться, привели сильные дожди, вызвавшие эрозию основного, а затем и вспомогательного водосброса. Чтобы предотвратить трагедию, специалисты начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилль, в который хлынет вода из плотины при ее разрушении.
© AP/ Gerald Herbert
Объем воды в озере составляет примерно в 4,5 миллиарда кубометров.
Власти американского штата Калифорния объявили немедленную эвакуацию около 190 тысяч жителей городов, расположенных в опасном районе, губернатор Джерри Браун объявил режим ЧП.
В свою очередь о готовности оказать помощь США в связи с ЧП с плотиной заявила Россия. Как передает РИА Новости, представитель "Центра развития водохозяйственного комплекса" Минприроды России Илья Разбаш заявил о том, что схожие консультации специалисты из РФ оказывают в рамках сотрудничества со странами Африки и юго-восточной Азии.
Оровилльская плотина была построена в 1968 году и находится на реке Фитер. После завершения строительства плотина стала самой высокой в США (230 метров), отобрав первенство у "Дамбы Гувера" (221 метр).
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Самая высокая плотина в США, которая построена на озере Оровилль в штате Калифорния, находится на грани разрушения. Смотрите на видео, что происходит возле...
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