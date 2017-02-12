﻿﻿ Дело бывшего начальника ГАИ Барановичей, который обвиняется в смертельном ДТП, передали в суд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дело бывшего начальника ГАИ Барановичей, который обвиняется в смертельном ДТП, передали в суд

13.02.2017 15:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Ляховичского района принял к производству уголовное дело по обвинению бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрея Волковыцкого в ДТП, которое унесло жизнь 36-летней женщины.


Андрей Волковыцкий поздравляет женщин-водителей с 8 Марта. Фото: Ирина Соснина, «Наш край»

Бывший госавтоинспектор обвиняется по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Если его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ДТП произошло 26 ноября 2016 года в Ляховичском районе: бывший ВРИО начальника Барановичского ОГАИ Андрей Волковыцкий за рулем Opel Zafira на пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина скончалась на месте аварии. В момент наезда водитель был нетрезв — почти 3 промилле алкоголя.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники управления Следственного комитета по Брестской области. По версии следствия, потерпевшая в момент ДТП двигалась по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Скорость движения транспортного средства, по предварительным сведениям, составляла свыше 60 км/ч. Мужчина был не при исполнении, на личном автомобиле и в гражданской одежде.

«Оля всегда боялась машин». В Слуцке простились с погибшей под колесами авто пьяного гаишника

ДТП вызвало широкий резонанс в обществе: после него в МВД начались проверки сотрудников с использованием полиграфа.

Должность начальника ГАИ Барановичей долгое время была незанятой. На днях ее занял Александр Силицкий, который до своего назначения работал командиром роты ДПС ОГАИ Барановичского ГОВД, сообщает газета «Наш край».


Фото: Ольга Сакута
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ: нарушения в госзакупках – не из-за коррупции, а по незнанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика