|
Дело бывшего начальника ГАИ Барановичей, который обвиняется в смертельном ДТП, передали в суд
Суд Ляховичского района принял к производству уголовное дело по обвинению бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрея Волковыцкого в
Бывший госавтоинспектор обвиняется по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Если его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
Напомним, ДТП произошло 26 ноября 2016 года в Ляховичском районе: бывший ВРИО начальника Барановичского ОГАИ Андрей Волковыцкий за рулем Opel Zafira на пешеходном переходе
ДТП вызвало широкий резонанс в обществе: после него в МВД начались проверки сотрудников с использованием полиграфа.
Должность начальника ГАИ Барановичей долгое время была незанятой. На днях ее занял Александр Силицкий, который до своего назначения работал командиром роты ДПС ОГАИ Барановичского ГОВД,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшему госавтоинспектору грозит до 7 лет лишения свободы.
|
Архив (Разное)
Комментарии