Суд Ляховичского района принял к производству уголовное дело по обвинению бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрея Волковыцкого в ДТП, которое унесло жизнь 36-летней женщины .



Андрей Волковыцкий поздравляет женщин-водителей с 8 Марта. Фото: Ирина Соснина, «Наш край»

Бывший госавтоинспектор обвиняется по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Если его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ДТП произошло 26 ноября 2016 года в Ляховичском районе: бывший ВРИО начальника Барановичского ОГАИ Андрей Волковыцкий за рулем Opel Zafira на пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина скончалась на месте аварии. В момент наезда водитель был нетрезв — почти 3 промилле алкоголя.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники управления Следственного комитета по Брестской области. По версии следствия, потерпевшая в момент ДТП двигалась по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Скорость движения транспортного средства, по предварительным сведениям, составляла свыше 60 км/ч. Мужчина был не при исполнении, на личном автомобиле и в гражданской одежде.

ДТП вызвало широкий резонанс в обществе: после него в МВД начались проверки сотрудников с использованием полиграфа.

Должность начальника ГАИ Барановичей долгое время была незанятой. На днях ее занял Александр Силицкий, который до своего назначения работал командиром роты ДПС ОГАИ Барановичского ГОВД, сообщает газета «Наш край».



Фото: Ольга Сакута