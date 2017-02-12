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10 идей на 14 февраля вместо ужина в ресторане

13.02.2017 16:33 — Разное | Tut.by  
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Только что вспомнили про то, что завтра 14 февраля? Не беда, AFISHA.TUT.BY собрала с десяток идей, куда идти вечером, если вы предварительно ничего не успели забронировать. Начинаем от самого дешевого варианта — кино — и заканчиваем бесконечностью.

Сходить в кино на романтический мюзикл


Когда: 14 февраля, 16.30, 18.50, 21.00.

Где: «Ракета», «Аврора», «Беларусь», «Центральный», Silver Screen Galileo.

Сколько: от 7 рублей за двоих.

Если вы еще не успели посмотреть «Ла-Ла Ленд», то 14 февраля — лучший день, чтобы все исправить. Во-первых, о фильме так много говорят, что нужно как минимум быть в теме. Во-вторых, он выиграл рекордное количество «Золотых глобусов», премии ассоциаций продюсеров и актеров, а буквально сегодня еще и британскую BAFTA. И наконец, он — главный претендент на «Оскар». Дамы в финале картины по обыкновению плачут, так что трогательный вечер вам обеспечен.

Второй вариант для романтиков и меломанов — ретроспективные «Шербурские зонтики» в «Ракете». К слову, именно они стали источником вдохновения для Шазелла — режиссера «Ла-Ла Ленда». Здесь в финале дамы тоже по обыкновению плачут.

Опера «Седая легенда»


Фото с сайта journalby.com

Когда: 14 февраля, 19.00.

Где: театр оперы и балета.

Сколько: от 10 рублей на двоих.

Удивительное дело: в театр оперы и балета еще есть билеты за день до спектакля, этим грех не воспользоваться. Такой вариант для свидания подойдет парам, которые устали от обыденности и давно не выходили в свет. Напомните своей избраннице ту самую сцену в «Красотке», где Ричард Гир ведет Джулию Робертс на ее первую в жизни оперу. Минус вертолет и драгоценное колье, плюс — романтика ночного парка Янки Купалы и величие здания театра оперы и балета.

Рекомендуем приехать в театр заранее: уже с 18.15 в холле волынки, барабаны, флейты, скрипки и даже бузуки будут настраивать вас на предстоящие два часа.

Посмотреть репродукции Климта


Когда: 14 февраля с 10.00 до 22.00.

Где: ТРЦ Galleria Minsk.

Сколько: 12 рублей на двоих.

У Климта есть картина «Поцелуй» — пожалуй, самое известное полотно художника. Вот с него и начните, а дальше — в произвольном порядке. Параллельно с выставкой посмотреть можно и сам ТРЦ Galleria Minsk, который хоть и вызвал много споров относительно экстерьера, но внутри добился единодушия гостей — выглядит космически. А после выставки сводите подругу на фуд-корт. Рекомендуем забыть на вечер о диетах и попробовать гонконгские вафли в Bubble Sweet — пузырчатые сладости с начинкой в каждом пузырьке и мороженым внутри. Стоит одна такая 6 рублей, но не забудьте потратиться и на кофе — десерт безжалостно сладкий.

Happy Valentines Day в парке-музее истории «Сула»


Когда: 14 февраля с 18.30.

Где: парк-музей истории «Сула».

Сколько: 12 рублей на двоих.

Экзотический вариант для тех, кто не хочет весь вечер толкаться среди влюбленных парочек. В «Суле» обещают уединение, 20-процентную скидку на меню ресторана, 50-процентную скидку на проживание в гостинице, 50-процентную скидку на баню. Кроме того, всех гостей ждут подарки: фирменный травяной чай с имбирным вареньем и прохладительный напиток в номер для проживающих.

Посмотреть, что из себя представляет «Сула», можно тут.

Сходите на каток


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 14 февраля с 10.00 до 22.00.

Где: открытый — на проспекте Победителей, 4а, закрытый, например, в ТЦ «Корона Замок».

Сколько: от 14 рублей на двоих.

Катание на коньках сближает. Особенно если ваша дама сердца — полный профан в этом. Поддержать, подставить крепкое мужское плечо — и она ваша. Впрочем, оговоримся, что для этого вам самому нужно быть на коне. Согреться после катания можно в любой ближайшей кофейне. Стоимость латте по городу — до 5 рублей.

Все варианты крытых катков с ценами можно посмотреть тут.

Открытых — тут.

Концерт «Разбітае Сэрца Пацана»


Когда: 14 февраля, 19.00.

Где: «Граффити».

Сколько: 40 рублей на двоих.

Антиромантический вариант, если вы не фанат Дня святого Валентина. Забудьте про розовый, плюшевых медведей и сердечки — только эксцентричные наряды, саркастичные треки и карикатурные выступления. Приходите и сорвите голос, подпевая «Бэйба, бэйба, бэйба, на модных джинсах лэйбла. И я хочу стать лэйбачкай на модных джинсах бэйбачки». Ваша «бэйба» должна оценить.

Концерт Navi Band

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Когда: 14 февраля, 19.00.

Где: Re: Public.

Сколько: 44 рубля на двоих.

Если кто не в курсе, Navi Band в этом году представляет нашу страну на конкурсе «Евровидение». На концерте в «Репаблике» дуэт впервые сыграет свой новый альбом — романтические композиции, часть из которых сделана в сотрудничестве с писателем Евгением Гришковцом, а также группами Brainstorm и Mgzavrebi. Такой вариант празднования Дня всех влюбленных подойдет меломанам, а также тем, кто готов пожертвовать уединенностью ради коллективного романтического экстаза на концерте.

Свидание во Дворце искусств


Когда: 14 февраля, 19.00.

Где: Дворец искусств.

Сколько: 100 рублей на двоих.

Романтический вечер в святая святых белорусского искусства. В программе — выступление кавер-групп, стэндап от Сергея Гороха, интерактивная зона с мастер-классами, фуд-зона с бесплатными напитками и закусками, а также просмотр романтической комедии. Каждой парочке гарантировано отдельное личное пространство со столиком и креслами-пуфиками для полного уединения.

Ужин в темноте

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Когда: 14 февраля, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.

Где: ресторан «РэнеСанс».

Сколько: 175 — 349 рублей.

Развлечения подобного рода пришли в Минск уже давно, но нет ничего зазорного приобщиться к ним только сейчас. Организаторы утверждают, что их гости, находясь в абсолютной темноте, умудрялись путать рыбу с мясом, а брокколи с картошкой. Проверить свои вкусовые рецепторы можно в романтической атмосфере в День всех влюбленных. В стоимость включены закуска, горячее и десерт.

Кулинарный мастер-класс по блюдам-афродизиакам


Фото с сайта invitada.me

Когда: 14 февраля, 19.00.

Где: кулинарная школа Le Gourmet на Орловской, 40а.

Сколько: 220 рублей на двоих.

Вариант для нежадных. Устрицы считаются блюдом-афродизиаком, поэтому чем, если не ими, кормить вашу избранницу в День святого Валентина. В меню: охлажденные устрицы с крупной солью и лимоном, настоящая итальянская паста, которую вы приготовите вместе, прохладительный напиток. Также в программе фильм «Пряности и страсти».

 
Теги: Минск
 
 
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