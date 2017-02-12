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В Витебске ищут свидетелей поджога иномарки
Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Витебске, при котором сгорел автомобиль, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.
По данным следствия, 29 мая 2016 года после двух часов ночи неизвестный человек устроил поджог Renault Megane Scenic 2010 года выпуска, который находился во дворе дома № 21 на проспекте Победы в Витебске. Огонь полностью уничтожил автомобиль, ущерб, причиненный 48-летнему владельцу, составил 19,6 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества, совершенного общеопасным способом, повлекшего причинение ущерба в крупном размере.
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Ущерб, причиненный владельцу, составил 19,6 тысячи рублей.
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