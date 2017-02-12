Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Витебске, при котором сгорел автомобиль, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.





По данным следствия, 29 мая 2016 года после двух часов ночи неизвестный человек устроил поджог Renault Megane Scenic 2010 года выпуска, который находился во дворе дома № 21 на проспекте Победы в Витебске. Огонь полностью уничтожил автомобиль, ущерб, причиненный 48-летнему владельцу, составил 19,6 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества, совершенного общеопасным способом, повлекшего причинение ущерба в крупном размере.

Следователи обращаются ко всем, кто стал свидетелем преступления, с просьбой позвонить по телефону: 8 (0212) 46-21-35 или прийти в городской отдел Следственного комитета по адресу: проспект Московский, 51а, кабинет 422.