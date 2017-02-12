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Фотокорреспондент Sputnik победил в World Press Photo

13.02.2017 16:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Фотокорреспондент Sputnik Валерий Мельников занял первое место в одном из самых престижных конкурсов мира World Press Photo. Серия фотографий, которая принесла россиянину победу в номинации "Долгосрочный проект", озаглавлена "Черные дни Украины" (Black Days of Ukrainе) и рассказывает о жизни мирного населения Донбасса в период военного противостояния на юго-востоке Украины.

Фотокорреспондент Sputnik победил в World Press Photo
© REUTERS HANDOUT
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Специальный фотокорреспондент Sputnik Валерий Мельников:

"Через объектив камеры я старался передать весь ужас происходящего. Испытываю двойственные чувства — я безгранично рад такому признанию как журналист и профессионал, при этом мне искренне жаль людей и мирных жителей, в жизнь которых пришла беда. Освещение военных конфликтов и трагедий средствами фотографии — это важная работа, которую ежегодно делают многие журналисты по всему миру, часто рискуя своей жизнью".

World Press Photo — самый авторитетный международный ежегодный смотр фотожурналистики, который во многом определяет стандарты профессии. Для любого фоторепортера получить приз World Press Photo — так же престижно, как актеру стать обладателем "Оскара". За звание победителей в конкурсе 2016 года боролись более 5034 фотографов из 125 стран, а общее количество фотографий превысило 80 000. Члены жюри конкурса объявили 45 победителей из 25 стран.

Sputnik Images — фотобанк международного информационного агентства и радио Sputnik, мультимедийными информационные центры которого представлены в десятках стран. Sputnik включает в себя информационные порталы, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр.

 
Теги: Минск
 
 
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Валерий Мельников стал победителем в номинации "Долгосрочный проект", его работа посвящена мирным жителям Донбасса.

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