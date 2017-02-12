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Запрещенную в России минскую говядину переработают в Беларуси

13.02.2017 16:59 — Разное | Ежедневник  
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Запрещенную в России минскую говядину переработают в Беларуси

Скандал вокруг говядины продолжается: 13 февраля стало известно, что на границе Росссельхознадзор задержал новую партию мяса из Беларуси.

"Эта говядина (из Минской области — Sputnik) остается у нас внутри страны. Она перерабатывается и остается в Беларуси", — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, передает РИА Новости.

При этом в министерстве не уточнили ход переговоров с Россельхознадзором о возможности восстановления экспорта говядины из Минской области в Россию, раунд которых прошел в минувшую пятницу. 

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте из Украины. Позднее, 7 февраля, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне "разобраться" в ситуации, прежде чем вводить ограничительные меры.

13 февраля стало извстно, что Россельхознадзор снова не пустил в РФ из Беларуси 16,5 т говядины, а также 20 т сливочного масла. Как сообщает ведомство, 11 февраля был предотвращен ввоз охлажденной говядины в четвертинах производства филиала Пружанского районного потребительского общества "Продтовары". На этот раз проверяющие установили, что на части полутуш имеются нечитаемые оттиски ветеринарных клейм.

 
 
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Скандал вокруг говядины продолжается: 13 февраля стало известно, что на границе Росссельхознадзор задержал новую партию мяса из Беларуси.

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