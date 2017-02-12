За октябрь-декабрь безналичные субсидии на «коммуналку» получили 2380 домохозяйств. Такую информацию озвучили на итоговой коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства, сообщает портал коммунальной грамотности населения.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Новая система предоставления государственной помощи на оплату «коммуналки» начала работать с 1 октября: рассчитывать на помощь государства могут семьи, где оплата по жировкам превышает 20% совокупного дохода для горожан или 15% — для жителей сельской местности. Предоставление субсидий на оплату «коммуналки» проводится по двум сценариям: на основе выявительного и заявительного принципов.

Всего в Беларуси, по данным переписи населения 2009 года, насчитывается 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. Исходя из цифр, озвученных на коллегии, субсидии на «коммуналку» получили меньше процента семей — 0,06%. При этом изначально говорилось , что, по подсчетам чиновников, воспользоваться субсидиями сможет 400 тысяч семей.

При этом проблема неплатежей за услуги ЖКХ по-прежнему остается актуальной: в 2016 году просроченная задолженность населения увеличилась во всех регионах. Например, в Минске отметили рост в 2,8 раза — просроченная задолженность здесь составляет 3 миллиона 312 тысяч рублей. А уровень оплаты «коммуналки» населением по республике составил 98,7%.