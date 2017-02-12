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На "коммуналку" белорусам хватает: субсидии на оплату жировок получили только 2,3 тысячи семей
За октябрь-декабрь безналичные субсидии на «коммуналку» получили 2380 домохозяйств. Такую информацию озвучили на итоговой коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства,
Всего в Беларуси, по данным переписи населения 2009 года, насчитывается 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. Исходя из цифр, озвученных на коллегии, субсидии на «коммуналку» получили меньше процента семей — 0,06%. При этом изначально
При этом проблема неплатежей за услуги ЖКХ по-прежнему остается актуальной: в 2016 году просроченная задолженность населения увеличилась во всех регионах. Например, в Минске отметили рост в 2,8 раза — просроченная задолженность здесь составляет 3 миллиона 312 тысяч рублей. А уровень оплаты «коммуналки» населением по республике составил 98,7%.
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Это данные за октябрь-декабрь прошлого года.
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