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Эротическая мелодрама обогнала "Обитель зла" и "Лего Бэтмен" в минском прокате
Фильм
Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» в кинотеатрах минского «Киновидеопроката» заработал за выходные 132 тысячи белорусских рублей — это первое место. В Штатах проект в премьерный уикенд собрал кассу в 47 миллионов долларов — вторая строчка проката.
Два года назад драма «Пятьдесят оттенков серого» заработала на старте на 40 миллионов больше, чем сиквел. Однако мировые сборы продолжения эротической мелодрамы уже составляют 147 миллионов долларов — об убыточности речи не идет.
Второе место в Минске занял фильм
Третье место в столице досталось боевику
Четвертое и пятое места в Минске у проектов
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Фильм "На пятьдесят оттенков темнее" стал лидером минского проката, опередив другие премьерные проекты - "Обитель зла: Последняя глава" и "Лего Фильм: Бэтмен".
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