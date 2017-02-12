Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» стал лидером минского проката, опередив другие премьерные проекты — «Обитель зла: Последняя глава» и «Лего Фильм: Бэтмен». Подробнее о кассовых сборах в столице и за океаном — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» в кинотеатрах минского «Киновидеопроката» заработал за выходные 132 тысячи белорусских рублей — это первое место. В Штатах проект в премьерный уикенд собрал кассу в 47 миллионов долларов — вторая строчка проката.

Два года назад драма «Пятьдесят оттенков серого» заработала на старте на 40 миллионов больше, чем сиквел. Однако мировые сборы продолжения эротической мелодрамы уже составляют 147 миллионов долларов — об убыточности речи не идет.

Второе место в Минске занял фильм «Обитель зла: Последняя глава» . Шестой проект серии заработал 34 тысячи белорусских рублей. Мировые сборы фильма о зомби составляют 135,6 миллиона долларов.





Третье место в столице досталось боевику «Джон Уик 2» . Продолжение яркого боевика с Киану Ривзом получило хорошие отзывы: фильм сохранил все то, чем понравился оригинальный проект. В Минске «Джон Уик 2» заработал 30 тысяч рублей, в США — 30 миллионов долларов (что на 10 миллионов больше, чем прогнозировалось). Проект наверняка окупится и, возможно, вскоре речь пойдет о третьей части.

Четвертое и пятое места в Минске у проектов «Лего Фильм: Бэтмен» и «Притяжение» . Фильмы заработали 27,5 и 17 тысяч рублей. Примечательно, что мультик «Лего Фильм: Бэтмен» возглавил американский прокат. Там анимация заработала 55,6 миллиона долларов. Проект также получил высокие отзывы критиков, поэтому постепенно наберет нужную для окупаемости кассу.

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