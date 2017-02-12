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Тест: какая вы "киношная" парочка

13.02.2017 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В День всех влюбленных, или День Святого Валентина, Sputnik предлагает пройти тест и узнать, на какую парочку киногероев-любовников вы похожи более всего.

 
 
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Отношения с вашей второй половинкой совсем не похожи на голливудскую историю о Золушке и миллионере? Может быть, вы просто не тем героям пытаетесь подражать?

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